US Open 2018, tutti gli italiani in campo mercoledì 29 agosto. Programma, orari e tv

Inizia il secondo turno allo US Open. Gli italiani impegnati oggi a Flushing Meadows saranno sei, di cui quattro in singolare. Le attenzioni sono tutte per Camila Giorgi, che avrà l’onore di calcare il palcoscenico del Louis Armstrong affrontanto Venus Williams. Una sfida affascinante per l’azzurra, con un solo precedente, vinto dall’americana al terzo set (Australian Open 2015).

Tre, invece, gli uomini in campo in singolare. Andreas Seppi non ha un compito facile contro il giovane canadese Denis Shapovalov, esponente di spicco della Next Gen. Dopo l’ottimo primo, Lorenzo Sonego sfiderà il russo Karen Khachanov in un altro match abbastanza complicato. Ha una bella opportunità, invece, Paolo Lorenzi, contro l’argentino Guido Pella. Oggi inizierà anche il tabellone di doppio con in campo Simone Bolelli e Fabio Fognini.

La giornata dello US Open sarà trasmessa da Eurosport, che sui suoi canali trasmetterà gli incontri dei due campi principali. Copertura più ampia, invece, sull’app Eurosport Player, servizio in abbonamento.

Gli italiani in campo allo US Open mercoledì 29 agosto

Louis Armstrong Stadium – inizio ore 17 italiane

C. Giorgi (ITA) vs. [16] V. Williams (USA) – secondo incontro, non prima delle 19 italiane

Campo 5 – ore 17

[28] D. Shapovalov (CAN) vs. A. Seppi (ITA) – quarto incontro, non prima delle 23

Campo 13 – ore 17

G. Pella vs. P. Lorenzi (ITA) – quarto incontro

Campo 4 – ore 17

S. Bolelli (ITA)/F. Fognini (ITA) vs. K. Krawietz (GER)/M. Marterer (GER) – quarto incontro

Campo 12 – ore 17

L. Sonego (ITA) vs. [27] K. Khachanov (RUS) – quarto incontro













