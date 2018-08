VIDEO Kyrgios, US Open 2018: l’arbitro Lahyani scende a rincuorare l’australiano. E la partita cambia…

Ha destato scalpore quanto accaduto nel match del secondo turno degli US Open 2018 tra l’australiano Nick Kyrgios ed il francese Pierre-Hughes Herbert, vinto dall’oceanico per 4-6, 7-6, 6-3, 6-0.

Il 23enne aussie, tuttavia, si trovava sotto nel punteggio per 6-4, 3-0. A quel punto l’arbitro Mohamed Lahyani è sceso dalla sedia per andare a rincuorare Kyrgios con delle parole che hanno fatto il giro del mondo: “Voglio aiutarti. Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so”.

Un’atteggiamento che la USTA si è subito affrettata a giustificare, pur arrampicandosi sugli specchi e suscitando non poche polemiche (clicca qui per saperne di più).

IL VIDEO DELL’EPISODIO: LAHYANI SCENDE IN CAMPO A CONSOLARE KYRGIOS













Foto: Shutterstock.com