VIDEO Inter-Torino 2-2, gli highlights della seconda giornata di Serie A

L’Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Torino nella seconda giornata della Serie A di calcio, le reti di Perisic e de Vrij nel primo tempo non bastano, il Torino rimonta nella ripresa con Belotti e Meite. I nerazzurri sono già a -5 in classifica da Juventus e napoli, a punteggio pieno.

Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida.

Inter Milan vs Torino 2-2 Full Match HIGHLIGHTS & GOALS 27/08/2018 HD: https://t.co/wAQrsr8UzA via @YouTube — Cric Sports (@cricsportsbd) August 26, 2018













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it