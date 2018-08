VIDEO Filippo Tortu, la finale dei 100 metri agli Europei 2018. Azzurro al quinto posto

E’ sfumato in finale il sogno di FIlippo Tortu di riportare l’Italia sul podio dei 100 metri agli Europei di atletica dopo 36 anni. Il 10″08 è valso all’azzurro il quinto posto nell’atto conclusivo dominato dalla Gran Bretagna con Zhanel Hughes davanti al connazionale Reece Prescod (9″95 contro 9″96).

#Berlin2018 #Atletica

Filippo #Tortu nella morsa dei due britannici Hughes e Prescod arriva 5° per un’incollatura. 10,08 il suo tempo. Era entrato in finale con 10,12. Corsia n.4 vuota per il ritiro del francese Vicaut per infortunio al riscaldamento. pic.twitter.com/RqUC10vg72

— Camilla Francisci (@CamFrancisci) 7 agosto 2018