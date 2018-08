Atletica, Europei 2018 – Filippo Tortu: “Era la gara dell’anno, sono deluso. La mia prima batosta, era importante vincere”

Filippo Tortu non è riuscito ad agguantare la tanto agognata medaglia sui 100 metri agli Europei 2018 di atletica leggera. C’era grande attesa attorno al brianzolo che però si è dovuto accontentare del quinto posto, un risultato deludente considerando le aspettative della vigilia. Il primo italiano capace di scendere sotto il muro dei 10” nella distanza regina oggi si è fermato a 10.08, un tempo troppo alto per poter sperare di salire sul podio continentale.

Il 20enne comunque non ha cercato delle scuse e ha analizzato la situazione in maniera critica ai microfoni della Rai: “Sono molto amareggiato. Era la gara più importante dell’anno e sinceramente gli altri sono andati più forti. A me sembra di aver corso bene, ero rilassato. Questa è la prima batosta che ho preso, poi negli ultimi metri ho anche mollato perché ero molto deluso. La tosse non c’entra un c… Dovevo semplicemente correre più veloce, oggi era importante vincere o almeno prendere una medaglia: non è stato così e sono proprio arrabbiato. Adesso devo pensare a correre bene la staffetta. Oggi non ho neanche corso male, ho migliorato anche rispetto alla semifinale ma non è bastato“.