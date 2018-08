Atletica, Europei 2018: i podi e le medaglie di oggi. Asher-Smith batte Schippers, doppiette polacche nei lanci, delude Tortu e bronzo Crippa

Prima giornata di finali agli Europei 2018 di atletica leggera. Dopo l’assegnazione delle medaglie nelle 50 km di marcia in mattinata, in serata spazio a cinque atti conclusivi, con l’Italia che conquista un bronzo grazie a Yema Crippa sui 10000 metri.

100 METRI (FEMMINILE) – Spettacolare vittoria della britannica Dina Asher-Smith che ha letteralmente dominato la finale con un vertiginoso 10.85, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale dell’ivoriana Ta Lou. Alle sue spalle la tedesca Gina Lueckenkemper, che eguaglia il record continentale U23 (10.98), solo terza l’olandese Dafne Schippers (10.99, prima volta in stagione sotto gli 11”), che è stata così costretta ad abdicare.

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Giornata indimenticabile per Wojciech Nowicki che conquista la medaglia d’oro con una bella bordata da 80.12 metri. Il polacco, dopo aver toccato gli 80 metri tondi tondi al secondo tentativo, si è migliorato ulteriormente in occasione della terza prova e ha così sbancato. Il 29enne, che aveva già conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2015, nonché in occasione dell’ultima rassegna continentale, è riuscito finalmente a sconfiggere il grande favorito Pawel Fajdek. Il tre volte Campione del Mondo non è riuscito a difendere il titolo fermandosi a 78.69, mentre a completare il podio è l’ungherese Bence Halasz (77.36).

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – La Polonia piazza un’altra doppietta nei lanci. Succede tutto al secondo tentativo quando Michal Haratyck piazza 21.72 e batte così Konrad Bukowiecki, fermo a 21.66. Appena sei centimetri dividono i due connazionali. Il 26enne, già argento agli ultimi Europei, sconfigge così il Campione del Mondo indoor, mentre la grande stella tedesca David Storl si è dovuto accontentare del terzo posto (21.41).

SALTO CON L’ASTA (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – Non c’erano italiane in gara, si qualificano tutte le favorite della vigilia. Queste le ragazze che lotteranno per l’oro: la russa Anzhelika Sidorova (4.50), la greca Ekaterini Stefanidi (4.55), la britannica Holly Bradshaw (4.50), l’ellenica Nikoleta Kiriakopoulou (4.45), l’ucraina Maryna Kylypo (4.45), la russa Olga Mullina (4.45), la bielorussa Irna Zhu (4.45), la francese Ninon Guillon-Romarin (4.45), la greca Eleni Polak (4.45), la ceca Amalie Svabikova (4.45), la svedese Angelica Bengtsson (4.45) e la tedesca Carolin Hingst (4.35).

400 METRI OSTACOLI (SEMIFINALE, MASCHILE) – Si preannuncia una bella battaglia tra il norvegese Karsten Warholm (48.67), il turco Yasmani Copello (48.88) e l'estone Rasmus Magi (48.80). Eliminati gli italiani José Bencosme (49.86) e Lorenzo Vergani (49.41).













