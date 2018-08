MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: gara rinviata, tutto il nuovo programma. In pista entro le 20.30? Tutti gli scenari

Sembra non avere un termine, nè soluzione, l’infinita giornata di Silverstone. La pioggia continua a cadere in maniera incessante sul tracciato inglese e non permette, al momento, di dare il via alle gare delle tre classi per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. L’ultima comunicazione della Direzione Gara spiega che “Per colpa della natura dell’asfalto di Silverstone non è possibile gareggiare fino a che la pioggia non avrà cessato di cadere. Se, poi, le precipitazioni dovessero cessare entro le ore 16.00 locali (le 17.00 italiane) sarà dato il via alla procedura di partenza per le tre classi”.

Secondo quanto filtra dal paddock, dunque, l’ordine sarà MotoGP, Moto2 e infine Moto3. “Se sarà impossibile avere inizio prima delle ore 16.30 di Silverstone (le 17.30 italiane) si inizieranno a cancellare le gare, partendo dalla Moto3, ed andando a ritroso”. Il tempo fissato come termine ultimo per la disputa corretta delle corse è stabilito per le 19.30 inglesi, le 20.30 italiane. A quanto pare la Direzione Gara vuole attendere fino all’ultimo istante possibile per provare a salvare la domenica di Silverstone e non scontentare gli “eroici” tifosi che sono infreddoliti e umidi sulle tribune da questa mattina, ma se la pioggia non smetterà di cadere non si partirà. Non ci rimane che rimanere in attesa degli eventi, per una giornata del GP di Gran Bretagna sempre più interminabile.

