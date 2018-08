Vela, Mondiali 2018: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si qualificano per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel 470!

L’Italia conquista il secondo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai Mondiali di vela in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca). Dopo Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, è toccato a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò ottenere il piazzamento che qualifica per l’edizione a cinque cerchi giapponese nella classe 470.

Da regolamento, infatti, a timbrare il cartellino per il Sol Levante sono le prime 8 nazioni classificate. Alla vigilia della Medal Race, cui prendono solo parte i migliori dieci equipaggi, gli azzurri si trovano in decima posizione, ma con davanti appena sei nazioni (sono infatti ben tre le barche giapponesi e due quelle svedesi). Al comando proprio gli svedesi Dahlberg-Bergstrom, che dovranno gestire 6 punti di vantaggio sui nipponici Isozaki-Takayanagi ed i francesi Peponnet-Mion, appaiati a quota 50. Sarà una lotta serratissima per l’oro.

In una giornata di riposo per molte classi, tra cui RS:X, Finn e Nacra17, arrivano notizie altalenanti per l’Italia. Giovanni Coccoluto non ha concluso la nona regata nella classe Laser, precipitando in trentesima posizione, ormai lontanissimo dalla zona qualificazione olimpica (primi 14). Al comando il cipriota Pavlos Kontides (29) con un margine di vantaggio risicato sugli australiani Wearn (32) e Burton (34).

Chi invece si trova in piena corsa per Tokyo 2020 è Silvia Zennaro nel Laser Radial. Grazie ad un ottimo secondo posto nell’ottava regata, l’azzurra ha scalato la classifica fino alla quindicesima piazza. In questa classe saranno 18 le atlete ad ottenere il pass olimpico, dunque la portacolori del Bel Paese possiede concrete chance di raggiungere l’obiettivo. La graduatoria è guidata dall’americana Paige Railey con 42 punti, appena una lunghezza di vantaggio sulla belga Plasschaert e sulla danese Rindom.

Nel 49er, finora dominato dai francesi Rual-Amoros, Uberto Crivelli Visconti e Giacomo Togni si trovano in 18ma piazza dopo sei regate e dovranno risalire la china per raggiungere le prime otto che danno diritto alle Olimpiadi. Disco rosso per il Tricolore, infine, nel 49er femminile, dove le migliori azzurre, Carlotta Omari e Matilda Di Stefano, navigano addirittura al 33° posto. In testa le austriache Frank-Abicht, +5 sulle australiane Bryant-Wilmot.