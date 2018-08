Olimpiadi Tokyo 2020: Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono le prime qualificate per l’Italia! Pass nel 470 della vela

L’Italia qualifica il primo equipaggio della vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle sono entrate nella Medal Race ai Mondiali di vela a classi unificate nella 470 femminile e termineranno tra le prime dieci, staccando il pass per la rassegna a cinque cerchi. Sono infatti otto i posti disponibili, ma in top ten vi sono due equipaggi iberici e due britannici, che avranno diritto ad un solo pass per nazione, ed un team giapponese, qualificato di diritto alla rassegna di casa.

Al sito federale le due ragazze hanno raccontato le proprie emozioni. Benedetta Di Salle: “Siamo molto sollevate dopo questa lunga giornata in cui abbiamo atteso tantissimo, sono stati sei i tentativi di partenza, ma ne è valsa la pena, abbiamo fatto una prova e abbiamo finito quinte e con questa prova ci aggiudichiamo la Medal Race e qualifichiamo l’Italia per l’Olimpiade!”. Alessandra Dubbini: “Oggi eravamo molto decise anche perché sapevamo che c’era il rischio di fare una sola prova, per fortuna l’abbiamo fatta molto bene, un quinto con tutte le avversarie di classifica che sono andate male. Abbiamo qualificato la nazione e siamo in Medal con solo sette nazioni quindi non abbiamo nulla da perdere, ma la affronteremo comunque per dare il meglio e per dimostrare ancora qualcosa”.













Foto: Pagina Facebook Farevela

