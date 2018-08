Vela, Mondiali 2018: condizioni meteo avverse rallentano il programma di gara. Gareggiano solo i 470 maschili e i 49er

Quinta giornata di regate ai Mondiali 2018 di vela di Aarhus (Danimarca) ampiamente condizionata dalle condizioni meteorologiche di scarso vento che ha costretto gli organizzatori ad annullare la maggioranza delle gare in programma. Le uniche categorie che hanno concluso regolarmente almeno una regata sono state 470 maschili, 49er e 49erFX.

Nei 470 maschili Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) perdono una posizione a causa del 18° posto ottenuto oggi ed ora sono tredicesimi con 54 punti nella classifica generale, distanti dieci punti dall’equipaggio britannico che occupa l’ultima posizione disponibile per ottenere il pass olimpico (destinato alle prime otto nazioni). Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano) commettono un passo falso con una 24ma posizione che li fa indietreggiare in 19ma piazza in classifica, sempre più distanti dalla top10. Comandano la graduatoria gli svedesi Dahlberg e Bergstrom davanti ad Australia e Spagna.

Tra i 49er si è disputata la sesta regata della competizione che ha visto la buonissima prestazione di Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni, i quali chiudono settimi e rimontano in classifica sino alla diciottesima piazza. L’ottava posizione che garantirebbe la qualificazione olimpica è attualmente occupata dalla Svezia con 13 punti di vantaggio sugli azzurri. Jacopo Plazzi Marzotto e Andrea Tesei perdono terreno a causa dell’11° posto odierno che li relega in 35ma posizione con 51 punti, distanti 23 lunghezze dall’ottava piazza. Buon sesto posto di giornata per Simone Ferrarese e Valerio Galati, i quali recuperano fino al 52°posto in classifica generale.

Nella categoria 49erFX Omari-Distefano e Bergamo-Sinno hanno ottenuto rispettivamente un 15° ed un 9° posto nella flotta gialla. Francesca Bergamo e Alice Sinno sono attualmente in 25esima piazza mentre Carlotta Omari e Matilda Distefano sono 44esime. Nella flotta blu le azzurre Ottavia Raggio e Jana Germani hanno raccolto una decima piazza che le colloca in 31esima posizione generale con 49 punti.













Foto: Twitter Marina Militare – Giacomo Ferrari Giulio Calabrò