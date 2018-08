Vela, Mondiali 2018: altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti: si giocano l’oro nella medal race!

Ottima giornata per l’Italia della vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle Medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di vela destinati alle classi olimpiche.

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la rimonta cominciata ieri, con un parziale odierno di 3-7-1 che permette loro di presentarsi alla Medal Race di domenica addirittura in testa con un punto di vantaggio sui fratelli australiani Outteridge, tre sugli argentini Lange-Carranza Saroli e sei sui danesi Cenholt-Lubeck. Anche Vittorio Bissaro e Maelle Frascari si sono qualificati per la Medal Race in settima posizione grazie ad un ottimo 4-3-8 di giornata. L’Italia strappa così uno degli otto pass olimpici disponibili dato che oltre alla selezione tricolore anche Australia e Gran Bretagna hanno due equipaggi in Medal Race.

Nel RS:X maschile Mattia Camboni e Daniele Benedetti si sono allontanati in modo quasi definitivo dal podio ma si sono qualificati entrambi alla Medal Race, garantendo all’Italia uno dei dieci pass olimpici disponibili per Tokyo 2020. Camboni ha chiuso le regate di qualificazione in settima piazza (11-10-16 il parziale odierno) con 100 punti davanti a Benedetti (autore di un 5-14-10) di soli quattro punti. L’Olanda comanda la classifica con Van Rijsselberghe (51 punti) davanti al connazionale Badloe (64,6) ed al francese Giard, 3° con 79 punti.

Obiettivo raggiunto anche nel RS:X femminile con due azzurre qualificate per la Medal Race, un risultato che garantisce all’Italia il pass olimpico per Tokyo (destinato alle prime dieci nazioni). Marta Maggetti è risalita in sesta posizione con un parziale di 13-4-8 che le permette di poter ambire al podio iridato, distante al momento otto punti, in occasione della Medal Race di domenica. Flavia Tartaglini è riuscita a recuperare quattro posizioni ed a qualificarsi per la regata finale in decima piazza grazie ad un 12-17-2 di giornata. La vittoria è stata ipotecata dall’olandese De Geus, che ha chiuso le qualificazioni con 40 punti di vantaggio sulla francese Picon e 43 sulla britannica Wilson.

Grande beffa per l’Italia nella categoria 49er, in cui l’equipaggio composto da Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni ha mancato la qualificazione olimpica per un solo punto, chiudendo in 12esima posizione alle spalle di Danimarca e Svizzera. Gli azzurri sono stati costanti chiudendo con un parziale di 11-13-12, ma hanno subito la rimonta del Portogallo (4° nell’ultima regata) e non sono riusciti a sfruttare il passo falso di Svizzera (20esima) e Danimarca (che ha scartato il 23° posto finale). In questa categoria il pass olimpico era destinato alle prime otto nazioni, quindi sarebbe stata sufficiente l’undicesima piazza nella classifica generale dato che Germania, Francia e Gran Bretagna hanno piazzato due equipaggi a testa tra i primi dieci. I fratelli croati Fantela sono primi con 62 punti davanti a due equipaggi tedeschi formati da Fischer-Graf e Heil-Ploessel, rispettivamente a quota 75 e 80.

Si è chiuso oggi il Mondiale dei Laser con una Medal Race in cui il cipriota Pavlos Kontides (oro) ha contenuto il rientro dell’australiano Matthew Wearn (argento) con una nona posizione che gli ha consentito di mantenere due punti di vantaggio ai danni del rivale. Il tedesco Philippe Buhl ha conquistato il bronzo ai danni del britannico Hanson, il quale è arrivato decimo nella gara finale sperperando così l’ampio vantaggio che poteva vantare sugli inseguitori.

Al femminile la medaglia d’oro è andata alla belga Plasschaert con 66 punti davanti all’olandese Bouwmeester (75) ed alla danese Rindom (85). Le azzurre non hanno gareggiato nella Medal Race ma l’obiettivo della qualificazione olimpica è stato ottenuto ieri grazie a Carolina Albano, la quale è arrivata 17esima ed ha strappato uno dei 18 pass disponibili per questa categoria.













Foto: Twitter FareVela