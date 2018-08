Vela, Europei RS:X 2018: Mattia Camboni e Daniele Benedetti tra i favoriti al maschile, Marta Maggetti punta al podio nella gara femminile

Sono passati pochi giorni dal termine dei Mondiali di vela di Aarhus ed i migliori interpreti del windsurf sono pronti per darsi battaglia in un altro appuntamento importante della stagione: gli Europei RS:X 2018. La rassegna continentale si disputerà dal 21 al 25 agosto nella città polacca di Sopot, la quale si affaccia sul mar Baltico ed è situata tra Danzica e Gdynia (dove si sono svolti gli Europei 2018 dei 49er e Nacra 17 a luglio). Non è la prima volta che la cittadina polacca ospita una rassegna europea di windsurf, è già successo nel 2004 (classe Mistral) e nel 2010 (RS:X). Da martedì 21 a venerdì 24 sono previste le regate di qualificazione (3 al giorno) mentre sabato 25 si svolgerà la Medal Race. Contestualmente alla rassegna continentale assoluta, Sopot ospiterà anche il Campionato Europeo RS:X Youth dedicato agli Under 19 maschili e femminili.

L’Italia si presenta in Polonia dopo aver ottenuto il pass olimpico sia nella gara maschile che in quella femminile grazie al 6° posto di Mattia Camboni ed al 7° di Marta Maggetti al Mondiale di Aarhus. La selezione azzurra di windsurf non ha portato a casa delle medaglie ma ha comunque ottenuto un buon risultato di squadra, qualificando ben quattro atleti (due per sesso) alla Medal Race iridata. Dopo dieci giornate di regate estremamente intense e faticose, diversi velisti sono stati costretti a dare forfait per la rassegna continentale. Nella start list dell’Europeo sono presenti tre dei quattro atleti italiani in grado di raggiungere la regata finale in Danimarca: Mattia Camboni e Daniele Benedetti nella gara maschile, Marta Maggetti tra le donne.

Nella competizione maschile gli azzurri Camboni e Benedetti sono tra i favoriti per la vittoria finale in Polonia ma non sarà facile sconfiggere il padrone di casa Pawel Tarnowski (5° ad Aarhus) ed il temibile greco Byron Kokkalanis. Nella gara femminile la punta della selezione italiana sarà la cagliaritana Marta Maggetti, reduce da un ottimo 7° posto al Mondiale, che andrà a caccia di una medaglia a Sopot. L’azzurra classe ’96 se la vedrà soprattutto con la britannica Emma Wilson (quarta ad Aarhus), la danese Lærke Buhl-Hansen e le israeliane Maya Morris, Noga Geller e Katy Spychakov. Grande attesa anche per la 18enne anconetana Giorgia Speciale, reduce dal titolo iridato giovanile, che partirà con i favori del pronostico nella categoria Youth.













