Golf, PGA Tour 2018: Bryson DeChambeau non stecca nell’ultimo round. Suo il The Northern Trust

Bryson DeChambeau completa l’opera nell’ultimo round conquistando il The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). L’americano trionfa nella tappa del PGA Tour svoltasi sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) con lo score complessivo di -18 (266 colpi), chiudendo con ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Tony Finau. Completano il podio con -13 l’australiano Cameron Smith e lo statunitense Bill Horschel.

-12 e quinta piazza per gli americani Ryan Palmer, Aaron Wise e per l’australiano Adam Scott, mentre chiudono la top ten con -11 i padroni di casa Patrick Cantlay, Justin Thomas e Brooks Koepka. Tra i delusi della settimana da annoverare gli statunitensi Dustin Johnson (11° con -10) e Jordan Spieth (25° con -7). Da dimenticare il week end per Francesco Molinari. Il nostro portacolori non è riuscito a superare il taglio del venerdì incappando in un avvio non consono alle sue capacità.

Per DeChambeau, 25enne di Clovis (California), il titolo conquistato nel New Jersey è il quarto della sua giovane carriera da professionista dopo il DAP Championship 2016 (web.com Tour), il John Deree Classic 2017 ed il Memorial Tournament 2018.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Hideki Matsuyama