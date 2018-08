Valentino Rossi, GP Repubblica Ceca 2018: “Soddisfatto della prima metà di stagione. Per migliorare la Yamaha ci serve tempo”

E’ un Valentino Rossi convinto del fatto suo quello che si prepara ad affrontare il weekend di Brno (Repubblica Ceca), sede del decimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Valentino è secondo nella classifica generale, con 46 lunghezze di ritardo da Marc Marquez, e si augura sul tracciato ceco di invertire il trend, sperando che la Yamaha sappia assecondarlo.

“Sono soddisfatto da questa prima metà di stagione, il secondo posto in campionato è positivo, il problema è che non sono stato finora abbastanza forte per vincere: il distacco da Marquez è sostanzioso. Io e Vinales siamo riusciti a sistemare il bilanciamento della moto, ma dobbiamo capire come andare più veloce“, ha sottolineato il campione di Tavullia.

Rossi che conferma le voci secondo le quali, sulla M1, ci saranno degli aggiornamenti nei test dopo la gara: “Proveremo qualcosa di nuovo a Brno nei test, la Yamaha sta lavorando sodo soprattutto per quanto riguarda l’elettronica, ma ci sarà bisogno di altro tempo. Per adesso dobbiamo concentrarci su questo weekend. L’anno scorso è andata abbastanza bene, anche se in gara ho perso il podio per il flag-to-flag. Ho ricordi straordinari su questa pista, sono curioso di vedere se riuscirò a ripetermi“













