Valentino Rossi, GP Austria 2018: “Siamo lontani, soffriamo troppo. Non è il nostro tracciato, mi si è rotta la moto”

Valentino Rossi non può ritenersi soddisfatto dell’esito delle prove libere del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha faticato a tirare fuori il meglio dalla sua Yamaha e come si temeva alla vigilia stenta a trovare il giusto feeling con il mezzo e con la pista, a lui non particolarmente congeniale. Il centauro di Tavullia però cerca di non demordere anche se è molto difficile riemergere da questa situazione, domani mattina nelle FP3 dovrà provare a timbrare un tempo utile per accedere direttamente al Q2 e provare a lottare per un piazzamento importante sulla griglia di partenza.

Queste le dichiarazioni che Valentino Rossi ha rilasciato al termine della giornata di prove libere: “Siamo lontani, su questa pista è dura. Non è il nostro tracciato e soffriamo molto, ma è solo venerdì, dobbiamo dare il massimo per provare a prendere più punti possibili in campionato. La moto si è rotta e sono dovuto tornare al box. Ho girato con il secondo prototipo ma non mi trovavo bene. In mattinata ho chiuso solo come undicesimo ed è un problema perché domani dovremo dare tutto nella FP3 e non sapremo che tempo ci sarà. Nel pomeriggio, sul bagnato, avevo della buone sensazioni ma è in queste condizioni che i problemi al posteriore, in accelerazione, si amplificano“.













FOTOCATTAGNI