MotoGP, GP Austria 2018. Petrucci: “Il problema è Marquez”. Dovizioso: “Tutto molto bene”. Marquez: “La Ducati è forte”

Prima giornata di prove libere sull’acqua per la MotoGP che ha incominciato il lungo weekend del GP di Austria 2018. Le Ducati sono particolarmente accreditate per il successo di questa tappa e infatti le Rosse si sono subito messe in luce ma al comando svetta il solito Marc Marquez. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti della giornata (clicca qui per la cronaca delle FP2).

ANDREA DOVIZIOSO: “È andata molto bene, la Ducati ha tanti grip e funziona bene pure sul bagnato: ho un buon feeling ma non ho spinto molto perché non aveva senso, alla fine c’era anche tanto acquaplaning. Per la pole col bagnato potrebbe essere più complicato perché implica sempre dei rischi in più, ma sull’asciutto, come dovrebbe svolgersi la gara, siamo a nostro agio: la pista ci agevola e arrivarci dopo un successo ti consente di usare lo stesso set up vincente e ti aiuta a iniziare con il piede giusto“.

DANILO PETRUCCI: “La mia moto va bene in entrambe le condizioni e ho fiducia. Dobbiamo lavorare sui dettagli per risolvere gli ultimi problemi: il principale, a parte un po’ di stabilità in frenata, è Marquez che va molto forte e per la gara potrebbe essere davvero un grande problema“.

MARC MARQUEZ: “Sull’asciutto mi sono sentito subito a posto e ho girato sempre con la stessa gomma, la media: va bene, ma la Ducati è fortissima in accelerazione ed è davvero tanto veloce. Sul bagnato, poi, ho soprattutto raccolto dati per l’elettronica“.













FOTOCATTAGNI