MotoGP oggi (sabato 11 agosto), GP Austria 2018: come vedere in tv le qualifiche su Sky e TV8

Dopo le prime sessioni di prove libere è tempo di qualifiche sul celebre Red Bull Ring. Si andranno a comporre le griglie di partenza delle tre classi per quanto riguarda il Gran Premio d’Austria, per cui si annuncia grande spettacolo sui monti della Stiria. Andrea Dovizioso sarà in grado di bissare la grande vittoria dell’anno scorso, oppure Marc Marquez riuscirà a chiudere i conti in anticipo in un Mondiale MotoGP che sta letteralmente dominando?

Il sabato del Gran Premio d’Austria, come sempre, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali SkySport MotoGP (207) e SkySport1 (201) ed anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). La giornata dedicata alle qualifiche sul tracciato tra i monti della Stiria sarà visibile anche su SkyGo (per i soli abbonati), per cui su smartphone, pc e tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione in programma, per non perdervi nemmeno un istante delle emozioni delle qualifiche sulla pista del Red Bull Ring. Di seguito il programma completo del sabato del Red Bull Ring, con tutti gli orari delle varie sessioni e come seguirli in tv.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2018

Programmazione su SkySport1, SkySport MotoGP e TV8

Sabato 11 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Repliche su SkySport1:

Qualifiche MotoGP: ore 16.10

Repliche su SkySport MotoGP:

Qualifiche MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

Qualifiche Moto2: ore 21.15, 02.15.

Qualifiche Moto3: ore 22.15, 00.45

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI