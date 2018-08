US Open 2018, tutti gli italiani in campo lunedì 27 agosto. Programma, orari e tv

Comincia lo US Open, ultimo Slam stagionale. Sui campi di Flushing Meadows tocca oggi anche a cinque dei nove italiani presenti. Non avrà un compito semplice Andreas Seppi, che giocherà contro Sam Querrey, decisamente a suo agio su questa superficie, nonostante l’azzurro sia in vantaggio nei confronti diretti (5-2). Match complicato anche per Paolo Lorenzi, che se la dovrà vedere con uno degli astri nascenti della NextGen, il britannico Kyle Edmund.

Matteo Berrettini affronterà lo statunitense Denis Kudla, decisamente alla portata del tennista romano, mentre Lorenzo Sonego, ripescato come lucky loser, esordirà contro il lussemburghese Gilles Muller, all’ultimo Slam della carriera (si ritirerà a fine 2018). Camila Giorgi, infine, unica rappresentante nel tabellone femminile, affronterà la statunitense Whitney Osuigwe, 16 anni, numero 391 della classifica Wta e in gara con una wild card.

La giornata dello US Open sarà trasmessa da Eurosport, che sui suoi canali trasmetterà gli incontri dei due campi principali. Copertura più ampia, invece, sull’app Eurosport Player, servizio in abbonamento.

Gli italiani in campo allo US Open lunedì 27 agosto

Court 5 – inizio ore 17

S. Querrey (USA) vs. A. Seppi (ITA) (terzo incontro)

Court 13 – inizio ore 17

P. Lorenzi (ITA) vs. K. Edmund (GBR) [16] (primo incontro)

Court 6 – inizio ore 17

D. Kudla (USA) vs. M. Berrettini (ITA) (quarto incontro)

Court 12 – inizio ore 17

C. Giorgi (ITA) vs. W. Osuigwe (USA) (secondo incontro)

Court 15 – inizio ore 17

G. Muller (LUX) vs. L. Sonego (ITA)













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: jctabb / Shutterstock.com