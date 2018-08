US Open 2018, tabellone maschile senza un vero favorito. Nadal, Djokovic, Federer, sarà sfida a tre?

Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sembra portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, che si presenta a New York dopo aver vinto il Masters 1000 di Cincinnati ed essere diventato il primo giocatore nella storia ad essersi aggiudicato tutti i 1000 almeno una volta in carriera. Dopo il successo a Wimbledon, il serbo sembra essere rinato ed ormai i problemi al gomito che tanto lo hanno perseguitato sono spariti.

A Cincinnati, però, non c’era quel Rafa Nadal che invece ha trionfato a Toronto. Lo spagnolo si divide assolutamente con Djokovic il ruolo di favorito numero uno. Il maiorchino arriva allo US Open riposato e questo deve sicuramente spaventare gli avversari, anche perchè in terra canadese il maiorchino è stato veramente perfetto, superando anche i momenti più difficile, quando si è trovato sotto di un set nella semifinale contro Marin Cilic.

Un gradino sotto Nole e Rafa c’è Federer, che è appena stato sconfitto in finale del torneo dello Stato dell’Ohio dal serbo al termine di una partita nella quale lo svizzero non è mai riuscito ad esprimere il suo gioco al meglio, sbagliando tanto e finendo per subire soprattutto in risposta Djokovic. lo svizzero, però, ha dimostrato già più volte che non bisogna mai darlo per morto prima dell’inizio del torneo e in questo Major potrebbe esserci l’ennesimo capolavoro del nativo di Basilea.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com