US Open 2018: Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno, Karen Khachanov si impone in tre set

Finisce l’avventura agli US Open di Lorenzo Sonego. Il torinese, entrato in tabellone come lucky loser, è stato eliminato al secondo turno dal russo Karen Khachanov, numero 26 del mondo, 27 del tabellone e al quale rende quasi 100 posizioni nel ranking ATP. Il punteggio finale è di 7-5 6-3 6-3 in favore di Khachanov, che dopo un incerto primo set ha preso saldamente in mano la partita senza mai perdere la battuta.

Sonego è subito più aggressivo in risposta e si procura due palle break già nel secondo game: entrambe le volte Khachanov serve centralmente per annullarle. L’azzurro va sotto 15-30 nel gioco successivo, ma con tre ottimi servizi evita problemi. Per un po’ non succede molto di significativo, visto il rendimento con la prima di entrambi. Nell’ottavo game Sonego sale 0-30 con la complicità di Khachanov, poi non sfrutta bene i due punti successivi, consentendo al russo di martellare coi due fondamentali di base. Sul 5-5 Sonego ritorna in difficoltà: un doppio fallo, un dritto in rete, due palle break da fronteggiare. Entrambe le gioca sulla seconda: una l’annulla con servizio e dritto, sull’altra entra il rovescio di Khachanov, che gli toglie la battuta e poi, pur con un piccolo brivido quando si fa rimontare da 30-0 a 30 pari, chiude il set 7-5.

Il piemontese va in difficoltà anche a inizio secondo set, con Khachanov deciso a dare un indirizzo ben preciso all’incontro. Tre sono le palle break del russo nel primo game, annullate dall’italiano con un mix di spinta, errori avversari e nastro favorevole. L’appuntamento, però, è solo rinviato di pochi minuti: Sonego perde la battuta a 30 nel terzo gioco al termine di un punto molto lungo. Khachanov tiene a distanza l’azzurro giocando spesso sul suo colpo meno forte, il rovescio, e tenendo alta la percentuale di punti vinti con la prima di servizio. Sonego fronteggia due set point nel nono gioco: li salva, poi Khachanov se ne procura un terzo e lì l’italiano commette il doppio fallo che consegna al numero 27 del tabellone il 6-3.

Mentre il sole tramonta su New York, Sonego si fa ancora vedere e con un gran dritto vicino all’incrocio delle righe si procura due palle break; sulla prima non ci può far nulla, sulla seconda sbaglia di rovescio in larghezza. Si tratta di un sussulto di fronte a ciò che accade poco dopo, con Khachanov che gli toglie la battuta a 30 con un gran punto in cui passa velocemente dalla difesa all’attacco. La partita, a questo punto, non ha più granché da dire, se si eccettuano un paio di finezze per parte. Il russo non intende aspettare il proprio turno di battuta e si procura un match point quando serve Sonego, che lo annulla per mezzo di una prima vincente. Alcuni minuti di rumori molesti provenienti da campi vicini ritardano di qualche minuto l’inevitabile: Khachanov vince 6-3 anche il terzo set e si qualifica per il terzo turno, nel quale affronterà uno tra Rafael Nadal e Vasek Pospisil (verosimilmente il primo).













Credits: lev radin / Shutterstock