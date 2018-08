US Open 2018, Lesia Tsurenko firma la sorpresa ed elimina Caroline Wozniacki. Avanti quasi tutte le più quotate

Nella quarta giornata degli US Open è stato completato l’allineamento al terzo turno del tabellone femminile, tramite la disputa dei match di secondo turno della parte bassa. La sessione diurna regala molti brividi, ma poche sorprese.

Angelique Kerber, in cerca di un non facile bis newyorkese dopo il successo del 2016, si è divorata un vantaggio di 6-2 5-2 contro Johanna Larsson, prima di riaversi, in un modo o nell’altro, nel terzo set e chiudere 6-4. Caroline Garcia scampa il pericolo Puig, la cui forma non basta per scalfire il percorso della francese: decisivo è il nono gioco del terzo set, durato 28 punti, in cui la portoricana oro a Rio 2016 ha mancato cinque palle break che l’avrebbero portata a servire per il match. Battaglia anche per Jelena Ostapenko, che trova un gran finale di partita per superare una delle migliori versioni recenti di Taylor Townsend. Chi fatica meno di tutte è Petra Kvitova, che comunque lotta un po’ prima di estromettere la Wang dal torneo.

L’unica testa di serie che, sotto il sole di Flushing Meadows, fa le valigie è Daria Kasatkina, eliminata da un’Aliaksandra Sasnovich che sta scalpitando per andare a far compagnia alla Sabalenka per un futuro ancora ai vertici del tennis bielorusso durante e dopo l’Azarenka.

La vera, grande sorpresa arriva però nella sessione serale: Lesia Tsurenko elimina la numero 2 del seeding Caroline Wozniacki, e lo fa in modo molto netto: dall’1-3 del primo set, la danese vince tre soli giochi, facendo crollare le proprie speranze sotto 38 errori gratuiti a fronte di 6 soli vincenti (20-37 è il rapporto in questo senso della Tsurenko). L’ucraina aspetta ora al terzo turno Katerina Siniakova, che ha battuto Ajla Tomljanovic in una battaglia durata due ore e mezza. Avanti anche Maria Sharapova, che ha regolato Sorana Cirstea con pochi patemi, e Carla Suarez Navarro, che ha superato Kristina Mladenovic in un match di livello.

I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA

L. Tsurenko (UKR) b. C. Wozniacki (DEN) [2] 6-4 6-2

A. Kerber (GER) [4] b. J. Larsson (SWE) 6-2 5-7 6-4

P. Kvitova (CZE) [5] b. Y. Wang (CHN) 7-5 6-3

C. Garcia (FRA) [6] b. M. Puig (PUR) 6-2 1-6 6-4

J. Ostapenko (LAT) [10] b. T. Townsend (USA) 3-6 6-3 6-4

A. Sasnovich (BLR) b. D. Kasatkina (RUS) [11] 6-2 7-6(3)

K. Bertens (NED) [13] b. F. Di Lorenzo (USA) 6-2 6-1

M. Keys (USA) [14] b. B. Pera (USA) 6-4 6-1

N. Osaka (JPN) [20] b. J. Glushko (ISR) 6-2 6-0

M. Sharapova (RUS) [22] b. S. Cirstea (ROM) 6-2 7-5

A. Sabalenka (BLR) [26] b. V. Zvnoareva (RUS) 6-3 7-6(7)

D. Cibulkova (SVK) [29] b. S. Hsieh (TPE) 7-6(3) 4-6 6-4

C. Suarez Navarro (ESP) [30] b. K. Mladenovic 6-1 4-6 6-4

M. Vondrousova (CZE) b. E. Bouchard (CAN) 6-4 6-3

A. Krunic (SRB) b. K. Flipkens (BEL) 6-1 6-3

K. Siniakova (CZE) b. A. Tomljanovic (AUS) 6-3 6-7(3) 7-6(4)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

federico.rossini@oasport.it

Credits: Oleksandr Osipov / Shutterstock