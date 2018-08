US Open 2018, il tabellone delle italiane. Le avversarie e il possibile cammino delle azzurre: una scalata impervia per Camila Giorgi

Il Brookfield Place di New York (Stati Uniti) è stato teatro del sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile degli US Open 2018, ultimo Major del tennis dell’anno. Nel main draw femminile solo un’italiana presente, ovvero Camila Giorgi, in attesa delle qualificazioni con protagoniste Martina Trevisan, Jessica Pieri e Jasmine Paolini.

L’azzurra, reduce dall’ottima figura fatta a Wimbledon (quarti di finale e sconfitta da Serena Williams in tre set), cercherà di replicare quanto fatto vedere sull’erba dei Championships sul cemento di Flushing Meadows (il suo miglior risultato sono stati gli ottavi di finale nel 2013). Il suo tennis così aggressivo potrebbe ben adattarsi a questa superficie anche se, come al solito, la marchigiana dovrà limitare al meglio possibile gli errori per sfruttare la sua profondità. Un proposito però non facile.

L’avversaria dell’azzurra al primo turno sarà la wild card, la giovanissima statunitense Whitney Osuigwe (classe 2002), n.301 del mondo. Un esordio, sulla carta, non impossibile per Camila che però poi, dal secondo turno, è attesa da una scalata impervia. L’italiana è stata inserita nella parte alta del draw, nel quarto di tabellone dove si trova la n.1 del mondo Simona Halep e dove potrebbe affrontare al secondo turno l’americana Venus Williams (testa di serie n.16) e subito dopo la sorella Serena, vincitrice sei volte del Major. Accoppiamenti davvero da urlo che potrebbero anche prefigurare un ottavo di finale di grande livello ed impatto emotivo tra la Halep opposta proprio all’ex n.1 del mondo (Serena Williams).













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / shutterstock.com