US Open 2018: i risultati di martedì 28 agosto del tabellone femminile. Avanti tutte le big, Vandeweghe out con tonfo nel ranking

La seconda giornata del tabellone femminile degli US Open 2018, che ha visto scendere in campo i primi turni della parte bassa, ha riservato davvero pochi brividi e ancor meno sorprese, a differenza della prima, che aveva visto l’eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep.

Il match principale della mattina è risultato essere quello tra Caroline Wozniacki e Samantha Stosur: se 8 anni fa questa partita poteva avere un senso, nel 2018 non ce l’ha, in quanto la Stosur è calata tantissimo. La danese ha perciò avuto vita facile sull’Arthur Ashe Stadium, vincendo 6-3 6-2. Il match più intenso lo regalano Jelena Ostapenko e Andrea Petkovic, con la tedesca che ha provato a tornare ai suoi giorni migliori, in cui coglieva semifinali Slam. Stavolta, però, la lettone non è stata dello stesso avviso e ha prevalso per 7-5 al terzo.

Altro grande match annunciato era quello tra Caroline Garcia e Johanna Konta, ma non c’è stata partita: la francese ha vinto senza difficoltà contro una versione piuttosto sbiadita della britannica. Di tutte le teste di serie impegnate nella giornata, quella che ha fatto il tonfo più rumoroso è stata Coco Vandeweghe, che ha fallito senz’appello la difesa della semifinale dello scorso anno, perdendo contro Kirsten Flipkens in due set. Fuori anche la numero 28 Anett Kontaveit, battuta dalla Siniakova per 7-5 al terzo.

Nel match serale, si è consumata una sfida nella sfida: Maria Sharapova e Patty Schnyder mai prima d’ora avevano perso al primo turno degli US Open. Una delle due era destinata a farlo ed è stata la svizzera, che però non ha fatto mancare la lotta, soprattutto nel secondo set, come testimonia il 6-2 7-6 finale. Proseguono il loro cammino senza intoppi anche Kerber, Kvitova e Bertens, mentre soffre un po’ l’astro nascente Sabalenka contro Danielle Collins. Sorprende un po’ l’eliminazione di Alizé Cornet per mano di Johanna Larsson, mentre, di nuovo a proposito di giocatrici che di mollare non hanno proprio voglia, Vera Zvonareva, con un passato da numero 2 del mondo, si mette lì, a lottare contro Anna Blinkova sul campo 14 e la batte per 6-2 6-7 7-5. Il tennis è anche questo.

Questo il riepilogo dei risultati della seconda giornata:

Wozniacki (2) (DEN) b. Stosur (AUS) 6-3 6-2

Kerber (4) GER b. Gasparyan (RUS) 7-6(5) 6-3

Kvitova (5) (CZE) b. Wickmayer (BEL) 6-1 6-4

Garcia (6) (FRA) b. Konta (GBR) 6-2 6-2

Ostapenko (10) (LAT) b. Petkovic (GER) 6-4 4-6 7-5

Kasatkina (11) (RUS) b. Babos (HUN) 6-4 5-7 6-4

Bertens (13) (NED) b. Kr. Pliskova 6-0 7-5

Keus (14) (USA) b. Parmentier (FRA) 6-4 6-4

Osaka (20) (JPN) b. Siegemund (GER) 6-3 6-2

Sharapova (22) (RUS) b. Schnyder (SUI) 6-2 7-6(6)

Flipkens (BEL) b. Vandeweghe (24) (USA) 6-3 7-6(3)

Sabalenka (26) (BLR) b. Collins (USA) 6-0 4-6 6-4

Siniakova (CZE) b. Kontaveit (28) (EST) 6-7(3) 6-3 7-5

Cibulkova (29) (SVK) b. Rus (NED) 4-6 6-2 6-3

Suarez Navarro (30) (ESP) b. Gibbs (USA) 5-7 6-3 6-4

Wang (CHN) b. Schmiedlova (SVK) 6-1 3-6 6-4

Townsend (USA) b. Anisimova (USA 3-6 6-4 6-3

Tsurenko (UKR) b. Van Uytvanck (BEL) 6-3 6-2

Larsson (SWE) b. Cornet (FRA) 4-6 6-3 6-2

Glushko (ISR) b. Niculescu (ROM) 3-6 7-5 6-4

Hsieh (TPE) b. Alexandrova (RUS) 6-3 4-6 6-3

Di Lorenzo (USA) b. McHale (USA) 6-1 7-6(1)

Krunic (SRB) b. Bacsinszky (SUI) 6-2 3-6 6-0

Sasnovich (BLR) b. Bencic (SUI) 2-6 6-1 6-2

Puig (PUR) b. Voegele (SUI) 6-0 6-0

Vondrousova (CZE) b. Barthel (GER) 6-1 6-4

Mladenovic (FRA) b. Zidansek (CZE) 6-0 6-3

Tomljanovic (AUS) b. Cabrera (AUS) 6-1 6-4

Pera (USA) b. Putintseva (KAZ) 7-6(6) 6-4

Cirstea (ROM) b. Riske (USA) 6-3 3-6 7-5

Bouchard (CAN) b. Tan (FRA) 6-3 6-1

Zvonareva (RUS) b. Blinkova (RUS) 6-2 6-7(6) 7-5













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock