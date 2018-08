US Open 2018: i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone femminile. Clamorosa eliminazione di Simona Halep, vincono le sorelle Williams

Clamoroso colpo di scena nella prima giornata degli US Open 2018. Simona Halep è stata subito eliminata primo turno dello Slam americano, dopo essere stata sconfitta in due set dall’estone Kaia Kanepi. Non era mai successo a Flushing Meadows che la numero uno del mondo uscisse all’esordio nel torneo.

Nessun problema, invece, per Serena Williams, che sarebbe dovuta essere la sfidante agli ottavi di Halep. L’americana ha sconfitto nettamente in due set la polacca Magda Linette. Vittoria anche per Venus Williams, che ha superato in tre set la russa Svetlana Kuznetsova ed ora affronterà Camila Giorgi, che non ha avuto molti problemi nel superare la wild card statunitense Whitney Osuigwe.

Tutto facile anche per la campionessa in carica Sloane Stephens, che ha sconfitto in poco più di un’ora la russa Evgeniya Rodina. Netta vittorie per Garbine Muguruza sulla cinese Shuai Zhang, mentre cede un set Elina Svitolina all’americana Sachia Vickery

Questo il riepilogo dei risultati

17:10 Finale Brady J. (Usa) 0 3 3 Begu I. (Rou) 2 6 6 17:10 Finale Halep S. (Rou) 0 2 4 Kanepi K. (Est) 2 6 6 17:10 Finale King V. (Usa) 2 77 6 Vikhlyantseva N. (Rus) 0 64 3 17:10 Finale Lapko V. (Blr) 2 6 6 Bondarenko K. (Ukr) 0 3 3 17:10 Finale Nara K. (Jpn) 1 2 77 5 Mertens E. (Bel) 2 6 65 7 17:10 Finale Rybarikova M. (Svk) 0 2 2 Wang Q. (Chn) 2 6 6 17:10 Finale Teichmann J. B. (Sui) 2 6 6 Jakupovic D. (Slo) 0 3 0 17:10 Finale Vickery S. (Usa) 1 3 6 1 Svitolina E. (Ukr) 2 6 1 6 18:35 Finale Watson H. (Gbr) 1 1 6 3 Makarova E. (Rus) 2 6 3 6 19:15 Finale Peterson R. (Swe) 2 1 6 6 Pavlyuchenkova A. (Rus) 1 6 4 3 19:35 Finale Muguruza G. (Esp) 2 6 6 Zhang S. (Chn) 0 3 0 19:50 Finale Giorgi C. (Ita) 2 6 6 Osuigwe W. (Usa) 0 4 1 20:10 Finale Jabeur O. (Tun) 0 1 3 Barty A. (Aus) 2 6 6 20:45 Finale Radwanska A. (Pol) 0 3 3 Maria T. (Ger) 2 6 6

21:10 Finale Kuznetsova S. (Rus) 1 3 7 3 Williams V. (Usa) 2 6 5 6 21:15 Finale Diyas Z. (Kaz) 0 4 64 Pliskova Ka. (Cze) 2 6 77 21:15 Finale Vekic D. (Cro) 1 2 6 3 Sevastova A. (Lat) 2 6 2 6 21:20 Finale Hercog P. (Slo) 1 64 6 4 Liu C. (Usa) 2 77 1 6 21:45 Finale Muchova K. (Cze) 2 6 6 Yastremska D. (Ukr) 0 4 2 21:50 Finale

(Ritiro) Deichmann K. (Lie) 1 6 60 2 Kalinina A. (Ukr) 1 1 77 5 22:15 Finale Strycova B. (Cze) 2 6 6 Lao D. (Usa) 0 3 4 22:30 Rinviata Kumkhum L. (Tha) – Kenin S. (Usa) – 22:30 Finale Stephens S. (Usa) 2 6 7 Rodina E. (Rus) 0 1 5 23:10 Finale Kozlova Kat. (Ukr) 0 0 3 Arruabarrena-V. L. (Esp) 2 6 6 23:10 Finale Martic P. (Cro) 0 4 4 Safarova L. (Cze) 2 6 6

00:00 Finale Brengle M. (Usa) 1 0 6 6 4 kenin S. (Usa) 2 6 4 7 7 00:00 Finale Sakkari M. (Gre) 2 6 6 Muhammad A. (Usa) 0 3 3 00:20 Finale Goerges J. (Ger) 2 6 65 6 Kalinskaya A. (Rus) 1 2 77 2 00:40 Finale Bouzkova M. (Cze) 0 4 2 Bogdan A. (Rou) 2 6 6 00:55 Finale Sorribes Tormo S. (Esp) 0 0 0 Gavrilova D. (Aus) 2 6 6 01:10 Finale Azarenka V. (Blr) 2 6 7 Kuzmova V. (Svk) 0 3 5 01:40 Finale Dolehide C. (Usa) 0 3 66 Witthoeft C. (Ger) 2 6 78 02:15 Finale Williams S. (Usa) 2 6 6 Linette M. (Pol) 0 4 0













Foto: lev radin/ Shutterstock.com

foto: Leonard Zhukovsky/Shutterstock