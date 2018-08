US Open 2018: come vederlo in tv. Gli orari dal primo turno alla finale. Il calendario completo

Gli US Open 2018 si giocheranno dal 27 agosto al 9 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Il quarto e ultimo Grande Slam della stagione si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, alla vigilia dell’evento regna grande equilibrio in entrambi i tornei: tra gli uomini Novak Djokovic sembra in grande forma dopo i trionfi di Wimbledon e Cincinnati ma il serbo dovrà sempre fare i conti con i colossi Rafael Nadal e Roger Federer senza dimenticarsi di possibili outsider come Juan Martin Del Potro e Alexander Zverev; tra le donne, invece, Serena Williams andrà a caccia del ritorno vincente ma la padrona di casa è chiamata alla sfida con le varie Kerber, Wozniacki, Halep e altre stelle del sempre più intricato quadro femminile.

Dai primi turni si giocherà in due sessioni, quella pomeridiana (dalle ore 17.00 italiane) e quella notturna (dalle ore 01.00 italiane). Poi partite soltanto nel pomeriggio italiano per le fasi cruciali del torneo. Di seguito il calendario completo degli US Open 2018 con le date e tutti gli orari dal primo turno alla finale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

COME VEDERE GLI US OPEN 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING:

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CALENDARIO US OPEN 2018:

Lunedì 27 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donnne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donne

Martedì 28 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donne

Mercoledì 29 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Giovedì 30 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Venerdì 31 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Sabato 1 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Domenica 2 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Lunedì 3 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Martedì 4 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarti di finale uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Quarti di finale uomini/donne

Mercoledì 5 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarti di finale uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ore italiane) – Quarti di finale uomini/donne

Giovedì 6 settembre

dalla 01.00 (ora italiana): Semifinali donne

Venerdì 7 settembre

dalle 17.00 (ora italiana): Finale doppio misto e a seguire le semifinali singolare maschile

Sabato 8 settembre

dalle 17.00 (ora italiana): Finale doppio maschile e a seguire la finale femminile

Domenica 9 settembre

dalle 18.00 (ora italiana): Finale doppio femminile e a seguire la finale maschile













Foto: action sports / Shutterstock.com