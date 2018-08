Inter-Torino, seconda giornata Serie A: data, programma, orari e tv. Come seguire la partita: c’è la diretta su Sky

Domenica 26 agosto si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Prima stagionale a San Siro per i nerazzurri che, di fronte a 60mila spettatori, andranno a caccia del primo successo dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Sassuolo. Avvio shock per i ragazzi di Luciano Spalletti che devono prontamente rialzarsi se vogliono seriamente lottare per lo scudetto come la campagna acquisti ha lasciato presagire: non sono più ammessi falsi ma la sfida ai granata, reduci dal ko all’ultimo minuto contro la Roma, non va assolutamente sottovalutata.

Icardi e compagni devono scendere in campo con la convinzione di poter vincere e di potersi rilanciare in classifica, cercando di guardare con più ottimismo al futuro. Servirà anche una risposta importante da parte di Lautaro Martinez là davanti mentre si aspetta ancora il recupero di Nainggolan. La compagine guidata da Walter Mazzarri si farà invece trascinare dal tandem offensivo composto da Belotti e Zaza.

Di seguito la data, il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

20.30 Inter-Torino

INTER-TORINO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

