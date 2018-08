US Open 2018, Camila Giorgi-Venus Williams: data, programma, orario e tv. 2° turno incandescente…

Sarà Venus Williams l’avversaria di Camila Giorgi al secondo turno dell’US Open 2018. La tennista marchigiana ha superato senza problemi la wild card statunitense Whitney Osuigwe in due set (6-4 6-1). Venus Williams invece dopo quasi tre ore di gioco è riuscita a battere la russa Svetlana Kuznetsova in tre set (6-3, 5-7, 6-3). Ora per Giorgi arriverà il momento della verità in questo torneo con un secondo turno incandescente e di ben altro spessore.

Il match tra Camila Giorgi e Venus Williams si giocherà domani (mercoledì 29 agosto) dalle 17.00. Le partite degli US Open 2018 sono visibili in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live scritta degli incontri. Di seguito il programma completo.

US Open 2018

Mercoledì 29 agosto

Dalle 17.00 Camila Giorgi-Venus Williams, secondo turno













Foto: jctabb / Shutterstock.com