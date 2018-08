VIDEO US Open 2018, gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka, bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep

Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. Bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a riviere tutte le emozioni con gli highlights video dei match di lunedì 27 agosto.

Rafael Nadal – David Ferrer

Stan Wawrinka – Grigor Dimitrov

Andy Murray – James Duckworth

Simona Halep – Kaia Kanepi

