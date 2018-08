US Open 2018: Matteo Berrettini sconfitto da Denis Kudla in tre set, non riesce l’en-plein italiano di giornata

Non arriva il successo che avrebbe consegnato l’en-plein alla giornata del tennis italiano agli US Open 2018: Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno da Denis Kudla, che ha prevalso in tre set nel terzo confronto dell’anno tra i due (il bilancio era di una vittoria a testa). L’americano è riuscito a entrare in campo con gran solidità ed è stato capace fin dall’inizio di aggredire non tanto la prima, quanto la seconda del giocatore di Roma.

Pronti via, e Kudla si trova subito diverse palle break, tutte ben annullate dall’azzurro. Berrettini, però, è più in difficoltà dell’americano nelle prime fasi nel set, salvando complessivamente otto palle break nei primi tre turni di servizio. Alla nona, però, il romano commette un doppio fallo con cui cede il servizio nel settimo gioco. Kudla ringrazia, continua a non concedere nulla al servizio e approfitta di un errore di dritto di Berrettini per vincere il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale le cose sembrano poter migliorare: Berrettini mette da parte per un po’ i problemi al servizio, minaccia il break nel quarto gioco e poi lo ottiene nell’ottavo; Kudla si riprende però subito la battuta a 30. L’azzurro ha anche due set point sul servizio dell’avversario, su quel 5-4, ma Kudla glieli annulla servendo bene, poi vince il game ai vantaggi, ottiene un secondo break e, dopo cinque set point e un’altra palla break annullata, va a chiudere il set per 7-5.

La terza frazione si trasforma così in un assolo di Kudla, con Berrettini che appare un po’ scarico, non riuscendo a spostarsi come vorrebbe. L’americano ha campo libero: trova il break sul 2-2 e poi sul 4-2, chiudendo la contesa sul 6-2 al terzo match point dopo due ore e 19 minuti e staccando il biglietto per Del Potro al secondo turno. L’italiano, comunque, molto difficilmente si lascerà scuotere in modo negativo da questa sconfitta sul medio-lungo periodo, anche perché la strada intrapresa da lui e da Vincenzo Santopadre è quella giusta. Ora si tratta semplicemente di ritrovare le energie giuste per il finale di stagione.













Credits: livepohotosport.it – Claudio Bosco