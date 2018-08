US Open 2018, Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il tennis femminile italiano annaspa

Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo.

Giorgi, però, resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit sull’erba londinese, Camila è tornata a giocare a Cincinnati dove è entrata in tabellone come lucky loser (sconfitta nelle qualificazioni da Kuzmova). La marchigiana al primo turno ha demolito in due set la lettone Sevastova, prima di essere nettamente sconfitta dall’americana Madison Keys in due set. Questa settimana poi Giorgi sta partecipando al torneo di New Haven, dove oggi nei quarti sfiderà la svizzera Belinda Bencic.

Finalmente a Wimbledon la numero uno d’Italia ha centrato un grande risultato in uno Slam (quarti di finale), dimostrando di potersela davvero giocare con ogni avversaria (Williams portata al terzo set). Il cemento è forse la miglior superficie sulla quale Camila può esprimere il suo gioco fatto di tanti vincenti, grandi bordate da fondo campo e accelerazioni improvvise. Resta l’incognita caratteriale e di quale Giorgi vedremo sul campo ad ogni turno. Certo servirà anche la fortuna per evitare un sorteggio impossibile fin dai primi turni. Vincere qualche partita potrebbe darle molta fiducia e a quel punto davvero Camila potrebbe essere incontenibile.

Tornando al capitolo Italia la situazione è sicuramente molto preoccupante. Tutto sempre portare ad avere in tabellone la sola Giorgi anche se sono cinque le azzurre presenti nelle qualificazioni. Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jasmine Paolini sono quelle ad avere una classifica migliore e che hanno già disputato alcune partite nel circuito WTA. Loro tre sono sicuramente le più indiziate ad avere speranze di accedere al main draw. Molto più difficile, se non impossibile, il compito per Martina Di Giuseppe e Jessica Pieri. Una situazione purtroppo non felice per il tennis femminile italiano.













foto jctabb / Shutterstock.com