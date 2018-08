Tuffi, Europei 2018: Tocci e Chiarabini vogliono stupire nel sincro dal trampolino

Cancellare uno zero e riscattarsi immediatamente. Questa la missione di Giovanni Tocci, che sarà impegnato domani nella finale del sincro maschile dai tre metri in coppia con Andrea Chiarabini.

Sicuramente il cosentino ha la grande occasione per rilanciarsi subito dopo l’odierna qualifica da tre metri veramente da incubo. Purtroppo il calabrese è incappato ancora in un zero clamoroso nel triplo e mezzo raggruppato rovesciato proprio come lo scorso anno ai Mondiali. Un tuffo che poi Tocci dovrà replicare anche domani nel sincro con Chiarabini e la speranza è quella che l’argento europeo dal metro cancelli in fretta questo errore.

Tocci-Chiarabini sono una coppia competitiva, capace di chiudere al sesto posto alle Olimpiadi. Un grandissimo risultato che purtroppo i due azzurri non sono mai riusciti a confermare per i tanti problemi fisici avuti nelle ultime stagioni da Chiarabini. Finalmente la condizione fisica di entrambi sembra essere al meglio e i due azzurri possono davvero stupire, puntando anche alla medaglia.

I favoriti sono i due russi Ilia Zakharov ed Evgenii Kuznetsov, semplicemente stellari oggi nella prova individuale, ma attenzione anche alla Gran Bretagna di un Jack Laugher che sogna la tripletta d’oro dopo i successi dal metro e dai tre metri. Queste sembrano essere le coppie lanciate verso oro e argento, mentre per il bronzo oltre all’Italia ci sono anche la Germania e l’Ucraina.













foto: pagina FB Giovanni Tocci