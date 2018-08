Tuffi, Europei 2018: Noemi Batki in finale dalla piattaforma. Clamorosa eliminazione delle russe

Noemi Batki è in finale dalla piattaforma agli Europei di tuffi. Missione compiuta per l’azzurra, che chiude in quinta posizione (279.40) al termine di una buona prestazione, che l’aveva portata anche in testa prima dell’errore con il rovesciato nell’ultimo tuffo.

Batki ha ottenuto solo 46.20 punti, perdendo dunque la vetta della classifica. Un primato che Noemi si era guadagnata grazie a due ottimi tuffi prima dalla verticale (62.40) e poi con un ottimo triplo e mezzo ritornato raggruppato che le ha dato 67.20 punti. Adesso in finale sicuramente Batki andrà a caccia di una medaglia, che è sicuramente alla portata dell’azzurra e anche il non entrare come migliore dopo la qualificazione può aiutarla ad avere meno pressione.

Qualificazione che è stata vinta dall’olandese Celine Maria Van Duijn con 289.65 punti davanti alla britannica Lois Toulson, campionessa in carica, che ha totalizzato 284.10 punti. Terzo posto per la tedesca Maria Kurjo con 282.35 punti.

Clamorose le eliminazioni delle due russe in gara. Incredibilmente Iuliia Timoshinina e Anna Chuinyshena non sono riuscite ad entrare tra le migliori dodici su quindici partecipanti. Una debacle clamorosa con le due russe che non hanno praticamente mai azzeccato un tuffo, chiudendo addirittura penultima ed ultima.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI TUFFI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Marta Cesari