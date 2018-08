LIVE Nuoto di fondo, Europei 2018 in DIRETTA: l’Italia punta sulle donne nella 5 km, uomini per sorprendere

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli Europei 2018 del nuoto in acque libere: nel Loch Lomond oggi si assegneranno le medaglie sulle distanze più brevi. Sono infatti in programma le 5 km, maschile e femminile, ed in entrambe le gare avremo in acqua tre rappresentanti. Alle ore 10.30, tra le 18 contendenti saranno presenti Rachele Bruni, Martina De Memme ed Arianna Bridi, mentre alle ore 12.00 tra i 24 aspiranti al titolo europeo saranno ai nastri di partenza Andrea Manzi, Pasquale Sanzullo e Marcello Guidi.

11.00 Volano le prime due a metà gara: l’olandese Sharon van Rouwendaal e la tedesca Leonie Beck hanno 32″ sul gruppo guidato dalle azzurre Bruni e Bridi, De Memme settima ad una manciata di secondi.

10.55 Si allunga anche il gruppo delle inseguitrici, che al momento però sembrano poter lottare soltanto per il bronzo. Bruni e Bridi a scremare la concorrenza.

10.47 Le due di testa hanno oltre 17″ di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici, guidato dalle nostre Rachele Bruni ed Arianna Bridi. Ottava Martina De Memme, anche lei nel gruppo.

10.42 Se ne vanno le prime due, tenta di condurre l’inseguimento del gruppo la nostra Rachele Bruni.

10.39 Forcing dell’olandese, le resiste soltanto la tedesca Beck, si stacca infatti la russa Novikova. Più indietro le azzurre.

10.36 Prova l’allungo l’olandese Sharon van Rouwendaal.

10.33 La tedesca Lea Boy guida il gruppo, ovviamente ancora compatto.

10.31 Temperature molto basse, si gareggia con la muta.

10.30 Partita la 5 km femminile!

10.28 Previsti due giri su un percorso di 2.5 km.

10.25 Sono appena state presentate le 18 atlete al via. Tutto pronto per la partenza, che avrà luogo tra 5 minuti.

