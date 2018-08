Tuffi, Europei 2018: MIRACOLO D’ORO! Elena Bertocchi e Chiara Pellacani trionfano a sorpresa nel trampolino 3 metri sincro!

L’oro che non ti aspetti! Nell’ultima giornata di gare degli Europei di tuffi 2018, la vasca di Edimburgo (Scozia) si tinge d’azzurro. E’ grazie alle nostre due Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, classe 2002, che l’Italia conquista una vittoria che sa del miracoloso nella gara del sincro dai tre metri.

Una prova magistrale delle due azzurre, brave ad ottimizzare le cinque rotazioni e ad ottenere un punteggio di 289.26 che è valso il successo continentale. Una soddisfazione immensa per le ragazze, soprattutto per la Pellacani che a 15 anni si porta a casa una medaglia estremamente prestigiosa. Le azzurre hanno preceduto nell’ordine la coppia tedesca formata da Lena Hentschel/Tina Punzel (286.80) e la Russia con Nadezhda Bazhina e Kristina Ilinykh (282.90). Quarta piazza per le britanniche Grace Reid/Katherine Torrance che, in testa fino al penultimo tuffo, incappano in un errore marchiano sul doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (39.60).

Una prestazione sorprendente dunque per le nostre portacolori che soprattutto sul doppio e mezzo avanti (69.30) e sul triplo e mezzo avanti carpiato (66.96) riescono a ottenere voti molto alti con media del 7.5/8. Grande stupore in vasca per questo risultato che premia Chiara ed Elena, puntuali e precise sul trampolino, bravissime anche a sfruttare le imprecisioni altrui, portandosi a casa una vittoria significativa per il movimento, dopo il ritiro di Tania Cagnotto. Un segnale che questa nuova generazione di atleti ha voglia di imporsi ed iniziare un percorso denso di soddisfazioni.













Foto: Comunicato Len