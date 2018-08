Tuffi, Europei 2018: lunedì 6 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara

Scattano oggi gli Europei di tuffi da Glasgow. Si comincia (ore 13.00) con la gara a squadre. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale). Per l’Italia saranno presenti Giovanni Tocci e Noemi Batki. Dalle entry list ufficiali sono presenti solo cinque nazioni e dunque grande occasione per gli azzurri per puntare ad una medaglia.

ITALIANI IN GARA

Mixed Team (Giovanni Tocci e Noemi Batki)

PROGRAMMAZIONE TV

La prova a squadre sarà trasmessa alle ore 13.00 su Eurosport e Rai Sport HD. Possibile anche la visione in streaming tramite Eurosport Player e Rai Play

