Tuffi, Europei 2018: il programma di domenica 12 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Settima e ultima giornata degli Europei di tuffi 2018 in arrivo in quel di Glasgow, Scozia. Apre le danze una tra le gare simbolo della specialità, la piattaforma da 10 metri maschile. L’Italia tenterà di far valere le proprie carte con Mattia Placidi e Vladimir Barbu, che alle ore 10:30 italiane (le 9:30 in Scozia) punteranno su un programma identico per quattro tuffi su sei allo scopo di andare in finale. Dovessero riuscirci, l’appuntamento sarebbe fissato alle 14:40. In mezzo c’è la finale del sincro dal trampolino dei 3 metri, con Elena Bertocchi a far coppia con il possibile futuro dei tuffi azzurri al femminile, Chiara Pellacani, agli Europei a neanche 16 anni (li festeggerà a settembre).

PROGRAMMAZIONE TV

Le gare della settima giornata dei tuffi saranno trasmesse in diretta tv su Rai2, RaiSport ed Eurosport, inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell’evento su RaiPlay e su Eurosport Player. OASport vi garantirà la copertura integrale delle gare con la consueta DIRETTA LIVE testuale.

DOMENICA 12 AGOSTO

10:30 – Piattaforma 10 metri maschile (qualificazioni) – Mattia Placidi, Vladimir Barbu

13:30 – Trampolino 3 metri sincro donne (finale) – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

14:40 – Piattaforma 10 metri maschile (finale)













Foto: Renzo Brico