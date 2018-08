Tuffi, Europei 2018: Giovanni Tocci è argento dal metro! Oro ad un imbattibile Jack Laugher

Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo la finale dal trampolino di un metro maschile degli Europei 2018 sorride a colori azzurri. Il merito è di Giovani Tocci che, come a Londra due anni fa, conquista la medaglia d’argento con lo score di 401.10. L’oro va al padrone di casa Jack Laugher (414.60), autore di una gara estremamente regolare e performante. Sul terzo gradino del podio troviamo un altro atleta britannico James Heatly (391.70) a completare la festa del Regno Unito. Buono il sesto posto di Lorenzo Marsaglia, protagonista di una prima metà di gara splendida a cui però è mancato qualcosa nelle ultime tre rotazioni.

Tocci, invece, si è esibito in una gara in rimonta. Il 23enne cosentino paga dazio nel primo tuffo per un coefficiente di difficoltà troppo basso (2.6): il doppio e mezzo avanti gli porta infatti solo 58.50 mentre gli avversari scappano. Ma Giovanni è sicuro del fatto suo, la medaglia di Londra ed il bronzo iridato su questo trampolino lo dimostrano. E allora la sua risalita è inesorabile e si concretizza grazie al triplo e mezzo avanti raggruppato (76.50, anche con un 9.0) e al doppio e mezzo rovesciato raggruppato (“il suo tuffo”) con cui capitalizza 74.40, completando l’opera e centrando un altro podio continentale di grande prestigio.

Per quanto concerne Marsaglia, come detto, il classe ’96 nativo di Roma mostra grande sicurezza nei suoi primi tuffi: eccellente il triplo e mezzo avanti raggruppato che gli frutta 72.00. Purtroppo però l’errore sul doppio e mezzo indietro raggruppato (43.50) gli costa caro in una gara molto equilibrata che, ad eccezione del primo posto, è stata incerta fino alla fine.













Foto: pagina facebook Giovanni Tocci