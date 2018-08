Tuffi, Europei 2018: Elena Bertocchi ci prova dai tre metri. Chiara Pellacani sogna la prima finale

Dopo il bronzo dal metro, Elena Bertocchi torna immediatamente sul trampolino per la prova dai tre metri. Una gara che la milanese sta cercando di fare sua con il passare del tempo, ma nella quale finora non è riuscita ad eguagliare i suoi risultati dal metro.

Elena ha dichiarato di essere molto soddisfatta per il terzo posto odierno, anche perchè nell’ultimo allenamento ha risentito di un problema muscolare. Un piccolo stop che non ha comunque pregiudicato la prestazione dell’azzurra, anche se ci si aspettava qualcosa in più dalla campionessa in carica, che non è mai riuscita ad andare oltre i 60 punti con nessun tuffo.

Dai tre metri Elena deve dimostrare la sua crescita da questa altezza, in una gara che l’ha vista chiudere al nono posto lo scorso anno agli Europei e addirittura solo ventesima ai Mondiali. Sicuramente l’obiettivo minimo è quello di entrare in finale, per poi puntare ad un piazzamento importante e magari giocarsi anche le medaglie.

Restando in casa Italia, ci sarà anche la giovanissima Chiara Pellacani. L’azzurra, classe 2002, è all’esordio agli Europei dopo la convocazione ai Mondiali dello scorso anno. Un talento sicuramente cristallino quello della romana, che punterà a centrare la sua prima finale.

Favorite le russe Mariia Poliakova e Nasezhda Bazhina, rispettivamente oro e argento dal metro. Attenzione anche alla voglia di riscatto di Tina Punzel, che ha impressionato nella gara del sincro misto dal trampolino e punta a conquistare la sua seconda medaglia d’oro.













Foto: Renzo Brico