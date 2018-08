Tuffi, Europei 2018: Bondar trionfa dalla piattaforma. Vladimir Barbu conclude nono

Ultima gara alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo (Scozia) della rassegna continentale dedicata ai tuffi e la piattaforma maschile ha eletto il suo padrone: il russo Aleksandr Bondar. L’atleta dell’Est è stato protagonista di una prova sontuosa conclusa con un punteggio che va ben oltre i 500 punti (542.05). Tuffi di pregevolissima fattura da parte del 24enne nativo di Luhans’k (Ucraina) che con il triplo e mezzo indietro carpiato ha ottenuto ben tre 10: 104.40 il punteggio parziale del russo. Una prestazione poi suggellata anche dal triplo e mezzo rovesciato raggruppato (93.50) e dal doppio salto mortale e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo (91.80).

Una gara dominata dalla Russia, visto anche l’argento conquistato da Nikita Shleikher (481.15), anch’egli in evidenza con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (90.10). Completa il podio il francese Benjamin Auffret (480.60). Nona piazza invece per il nostro Vladimir Barbu (392.50), poco brillante oggi nell’esecuzione del proprio programma. Da notare soprattutto l’errore con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (49.60). Tante imprecisioni nell’entrata in acqua per lui, in cui solo il salto mortale e mezzo indietro con tre avvitamenti e mezzo è stato di pregevole fattura (84.15).













Foto: Paolo Savio