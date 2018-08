Tuffi, Europei 2018: Bertocchi-Pellacani vogliono stupire nel sincro dal trampolino

L’ultima gara femminile degli Europei di tuffi sarà quella del sincro dal trampolino. L’Italia schiera la coppia formata da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, reduci entrambe da una finale individuale che le ha viste commettere qualche errore di troppo, altrimenti avrebbero potuto lottare anche per una medaglia.

Per Bertocchi si tratta della terza gara consecutiva nel giro di tre giorni e sicuramente la lombarda dovrà centellinare le ultime energie rimaste. I problemi muscolari accusati prima della finale del metro sicuramente non hanno agevolato la tuffatrice lombarda, che non è riuscita ad esprimersi al meglio nell’individuale dai tre metri.

Pellacani, invece, può ritenersi molto soddisfatta della sua gara, anche perchè la giovane romana a soli 16 anni è riuscita a centrare la sua prima finale della carriera. Chiara ha poi sicuramente pagato un po’ di emozione nel primo tuffo, ma poi ha disputato una gara veramente entusiasmante e che lascia davvero ben pensare per il futuro azzurro.

Come detto in precedenza la coppia azzurra può puntare alla medaglia. Nell’ultima Coppa del Mondo a Wuhan il duo Bertocchi-Pellacani ha chiuso all’ottavo posto con il punteggio di 267.78, ma terza tra le coppie europee presenti in gara. Proprio pensando a quella competizione il miglior due del Vecchio Continente era stato quello olandese formato da Jansen/Van Duijn davanti alle ucraine Pysmenska/Kesar.

Le favorite per l’oro, però, sembrano essere le russe Nadezhda Bazhina e Kristina Ilinykh, ma attenzione anche alle tedesche Tina Punzel e Lena Hentschel e le due britanniche Grace Reid e Katherine Torrance.