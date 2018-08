Triathlon, World Series Montreal 2018: ultima tappa prima delle finali australiane

Le World Series di triathlon fanno tappa a Montreal, per l’ultima uscita prima delle Finals di metà settembre che si terranno in Gold Coast in Australia: nelle serate italiane di domani (donne) e sabato (uomini) si terranno le prove canadesi del circuito maggiore. Ai nastri di partenza due azzurri, Alessandro Fabian ed Alice Betto. Si correrà su distanza olimpica.

Nella gara femminile si preannuncia sfida tra Gran Bretagna e Stati Uniti: da una parte Vicky Holland, Jessica Learmonth, Georgia Taylor-Brown e Jodie Stimpson, dall’altro Katie Zaferes, Kirsten Kasper, Summer Cook e Taylor Spivey. Potrebbe inserirsi nella lotta per il podio anche l’olandese Rachel Klamer. Tra le 34 iscritte alla competizione c’è anche la nostra Alice Betto, al rientro alle gare, che proverà a centrare l’acuto in una stagione finora scialba.

Nella gara maschile il grande favorito è l’iberico Mario Mola, che punta alla conferma del titolo della scorsa stagione. Proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote l’australiano Jacob Birtwhistle ed il sudafricano Richard Murray. Possono ambire sicuramente al podio l’iberico Fernando Alarzaed il norvegese Kristian Blummenfelt. L’unico azzurro in gara sarà Alessandro Fabian, chiamato ad una gara da outsider, puntando, magari ad una top 10, obiettivo non semplice.













