Canoa velocità, Mondiali 2018: Daniele Santini e Luca Incollingo quinti nel C2 1000 metri. I risultati delle finali

Si chiude senza gioie per l’Italia la prima giornata di finali ai Mondiali di canoa velocità in corso a Montemor o Velho: Daniele Santini e Luca Incollingo finiscono quinti nella specialità olimpica del C2 1000 metri maschile. Nelle altre sette Finali A (sei in specialità non olimpiche) non c’erano azzurri in gara. Nelle Finali B, Carlo Tacchini vince (decima piazza complessiva) nella specialità non olimpica del C1 500 metri maschile, mentre Tommaso Freschi e Luca Beccaro sono sesti (15° posto assoluto) nella specialità olimpica del K2 1000 metri maschile. Nelle semifinali del K1 500 metri femminile (specialità olimpica) Cristina Petracca è sesta e battaglierà nella Finale B per la decima posizione.

Nel C2 1000 metri maschile (specialità olimpica) chiudono quinti Daniele Santini e Luca Incollingo in 3’42″277, a 4″070 dalla medaglia d’oro della Germania, in 3’38″207. Argento a Cuba, a 1″255, bronzo alla Russia a 2″440. Nel finale la Polonia beffa gli azzurri, giungendo quarta a 4″010, sei centesimi di secondo meglio dei nostri rappresentanti. Nel K2 1000 metri maschile (specialità olimpica) finiscono sesti in Finale B Luca Beccaro e Tommaso Freschi, in 3’22″644, per il 15° posto complessivo. Oro e titolo iridato alla Germania in 3’15″797, davanti alla Spagna, staccata di 0″820, ed alla Serbia, terza con un ritardo di 1″610.

Nel C1 500 metri maschile (specialità non olimpica) Carlo Tacchini conquista la Finale B in 1’52″676, per la decima posizione assoluta. Vittoria del brasiliano Isaquias dos Santos, primo in 1’49″203, davanti al tedesco Sebastian Brendel, secondo a 0″293, ed al ceco Martin Fuksa, terzo a 0″940. Nel K1 1000 metri femminile (specialità non olimpica) affermazione della magiara Dora Bodonyi, oro in 4’02″892, davanti alla britannica Lizzie Broughton, che accusa un ritardo di 1″035, ed alla sudafricana Bridgitte Hartley, bronzo, a 1″125. Nel C2 200 metri maschile (specialità non olimpica) vittoria della Bielorussia in 37″646, davanti alla Polonia, staccata di 0″170, terzo gradino del podio per la Russia a 0″347. Nel C1 500 metri femminile (specialità non olimpica) titolo iridato per la russa Kseniia Kurach in 2’10″991, davanti alla bielorussa Alena Nazdrova, seconda a 0″640, ed alla canadese Katie Vincent, terza a 1″157.

Nel K1 500 metri maschile (specialità non olimpica) vittoria e conferma iridata del ceco Josef Dostal in 1’37″905, davanti al tedesco Tom Liebscher, medaglia d’argento a 1″007, ed al magiaro Bence Nadas, medaglia di bronzo a 1″611. Nel K2 1000 metri femminile (specialità non olimpica) oro per l’Ungheria in 3’39″811, staccando nettamente la Polonia, seconda a 3″947, e la Germania, terza a 5″280. Nel K1 500 metri femminile (specialità olimpica) Cristina Petracca è sesta nella terza semifinale in 1’56″672 e strappa l’ultimo posto per la Finale B, che assegnerà la decima posizione.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it