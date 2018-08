Golf, PGA Tour 2018: equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il primo round, Molinari attardato

L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 avversari.

In quinta piazza troviamo infatti con -4 il giapponese Hideki Matsuyama, gli inglesi Tommy Fleetwood e Paul Casey, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il tedesco Alex Cejka, il colombiano Jonatthan Vegas, l’australiano Danny Lee, ed infine gli americani Dustin Johnson, Brooks Koepka, Scott Piercy, Kevin Na, Beau Hossler ed Andrew Putnam.

Soltanto 27° posto per lo statunitense Justin Thomas, ma il suo -2 fa ben sperare vista la classifica così corta. Non molto bene Tiger Woods. Il leggendario americano chiude il primo round alla pari con il par in 60esima piazza e dovrà stare attento al taglio del venerdì al pari del nostro Francesco Molinari. L’italiano è impantanato in 80esima posizione dopo un primo giro da +1. Ricordiamo che nella passata edizione trionfò Dustin Johnson che quest’anno va a caccia del tris dopo i successi del 2011 e appunto del 2017.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Hideki Matsuyama