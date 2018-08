Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2018: per l’ultima tappa tanti a caccia della vittoria, italiani compresi

La Coppa del Mondo 2018 di triathlon torna nella bellissima città termale di Karlovy Vary, nella regione della Boemia in Repubblica Ceca, con la tappa di domenica (quando saranno di scena le gare maschile e femminile) dopo il debutto brillante della sede sulla pista della Coppa del Mondo di dodici mesi fa. L’ultimo appuntamento della stagione prevede un percorso impegnativo di 1,5 km nel lago Rolava, per quanto riguarda la parte di nuoto, quindi toccherà ad un percorso di 40 km attraverso la periferia di Karlovy Vary, che anticipa il tratto finale di corsa nella magnifica città boema.

Per quanto riguarda la gara femminile, la starting list è notevole, con la padrona di casa Vendula Frintova grande favorita, e spera dunque di migliorare la piazza d’onore di un anno fa. Attenzione anche alla sua connazionale Petra Kurikova che cercherà di sfruttare il sostegno della folla per una spinta aggiuntiva verso un potenziale primo podio nella Coppa del mondo. Da non sottovalutare anche la francese Audrey Merle, che a Karlovy Vary ha già vinto tre anni fa nella Coppa Europa. Il duo britannico composto da Lucy Hall e Beth Potter cercherà di inserirsi nella lotta, come la tedesca Laura Lindemann e le sue connazionali. Per quanto riguarda la pattuglia italiana sarà altrettanto ricca con Verena Steinhauser, Ilaria Zane e Giorgia Priarone a guidare il gruppo che comprende anche Annamaria Mazzetti, Alessia Orla e Lisa Schanung. Andando oltre i confini del Vecchio Continente bisognerà fare attenzione alla cilena Barbara Riveros, alla statunitense Tamara Gorman, e alla neozelandese Deborah Lynch che sembra avere recuperato la migliore condizioni nelle ultime uscite.

Tra gli uomini, invece, i grandi favoriti per la tappa di Karlovy Vary sono tutti incredibili nuotatori che si sfideranno per stabilire un vantaggio importante dopo la prima parte di 1,5 km. Il capofila sarà lo slovacco Richard Varga, settimo qui lo scorso anno, con i fratelli russi Polyanskiy, Dmitry e Igor, pronti a rendergli dura la vita. La squadra italiana parte con voglia di fare bene. Su tutti Alessandro Fabia, secondo un anno fa, assieme a Delian Stateff, Davide Uccellari, Gregory Barnaby, Gianluca Pozzatti e Amitai Yonah. Un rivale agguerrito sarà, senza dubbio, il tedesco Jonas Schomburg, vero stakanovista di questo 2018, con quindici gare all’attivo. A Karlovy Vary ha in attico il quinto posto della passata stagione e punterà in alto come suo solito. Da segnare sul taccuino anche il giovane olandese Jorik van Egdorm, mentre il duo irlandese composto da Russell White e Constantine Doherty spera di convertire le loro prestazioni costanti in un podio. Molte potenzialità in arrivo anche dal Sud America con l’argentino Luciano Taccone. il brasiliano Danilo Pimentel e l’ecuadoriano Juan Figueroa.

IL PROGRAMMA di KARLOVI VARY

Domenica 2 settembre

10:00 Start ITU World Cup – GARA DONNE

15:00 Start ITU World Cup – GARA UOMINI

Foto: Delian Stateff FITRI