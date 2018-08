Triathlon, World Cop Losanna 2018: l’azzurra Verena Steinhauser è terza! Nuova affermazione per la padrona di casa Nicola Spirig

Continua la straordinaria stagione di Verena Steinhauser, sempre più in crescendo di condizione nelle ultime uscite, capace di centrare il podio nella tappa della World Cup di triathlon di Losanna, chiusa al terzo posto, dietro alla vincitrice, la padrona di casa Nicola Spirig, ed alla statunitense Taylor Knibb, seconda.

La gara in Svizzera ha sorriso, come nelle previsioni alla triatleta elvetica, che ha completato il capolavoro odierno con un assolo nella frazione di corsa che ha lasciato sul posto le compagne di fuga: chiusura per Nicola Spirig in 2:05:11, l’americana Taylor Knibb, seconda, ha accusato 51″ di ritardo, a 1’14” la nostra Verena Steinhauser, che comunque non ha avuto problemi a difendere il gradino più basso del podio.

Non ci sono state altre soddisfazioni per i colori azzurri: Giorgia Priarone ha chiuso al 24° posto, con 7’58” di ritardo, mentre si è ritirata nella frazione di corsa Alessia Orla. Hanno invece alzato bandiera bianca nella prova di ciclismo le altre due azzurre al via, Ilaria Zane e Lisa Schanung.

Classifica femminile (top 10 + italiane)

1 Nicola Spirig SUI 2:05:11

2 Taylor Knibb USA 2:06:02

3 Verena Steinhauser ITA 2:06:25

4 Barbara Riveros CHI 2:07:16

5 Julia Hauser AUT 2:07:28

6 Jeanne Lehair FRA 2:07:45

7 Lisa Perterer AUT 2:07:52

8 Kaidi Kivioja EST 2:07:55

9 Deborah Lynch NZL 2:08:00

10 Zsófia Kovács HUN 2:08:09

24 Giorgia Priarone ITA 2:13:09

Alessia Orla ITA DNF

Ilaria Zane ITA DNF

Lisa Schanung ITA DNF













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it