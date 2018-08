Triathlon, World Cop Losanna 2018: si impone Gustav Iden. 12° Davide Uccellari, migliore degli azzurri

La gara maschile della World Cup di triathlon non porta ai colori azzurri le stesse soddisfazioni della prova femminile: a Losanna si impone il norvegese Gustav Iden, che supera i più quotati Jonathan Brownlee (Gran Bretagna, secondo) e Kristian Blummenfelt (ancora Norvegia, terzo).

Il norvegese Gustav Iden infatti chiude in 1:49:48, distanziando di 31″ il britannico Jonathan Brownlee, secondo al traguardo, e di 36″ il connazionale Kristian Blummenfelt, terzo. Giù dal podio il magiaro Bence Bicsak, quarto a 59″ dal vincitore, mentre tutti gli altri accusano oltre 1′ di ritardo.

Capitolo Italia: il migliore è Davide Uccellari, 12° a 2’12”, mentre si classifica 25° Gregory Barnaby a 4’33”. Chiude 41° Massimo De Ponti a 11’43”, mentre Delian Stateff si ritira nella prova di corsa, mentre Gianluca Pozzatti alza bandiera bianca durante la frazione in bici.

Classifica maschile (top 10 + italiani)

1 Gustav Iden NOR 1:49:48

2 Jonathan Brownlee GBR 1:50:19

3 Kristian Blummenfelt NOR 1:50:24

4 Bence Bicsák HUN 1:50:47

5 Jorik Van Egdom NED 1:51:06

6 Jason West USA 1:51:18

7 Léo Bergere FRA 1:51:32

8 Casper Stornes NOR 1:51:37

9 Hayden Wilde NZL 1:51:42

10 Erwin Vanderplancke BEL 1:51:49

12 Davide Uccellari ITA 1:52:00

25 Gregory Barnaby ITA 1:54:21

41 Massimo De Ponti ITA 2:01:31

Delian Stateff ITA ritirato

Gianluca Pozzatti ITA ritirato













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it