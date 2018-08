Canoa slalom, Europei junior/under23 Bratislava 2018: prima giornata di finali individuali priva di medaglie per gli azzurrini

Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata di finali individuali agli Europei junior/under 23 di canoa slalom: nonostante otto azzurrini in semifinale, il nostro contingente si dimezza nell’ultimo step prima della corsa alle medaglie, che ci vede rimanere a bocca asciutta.

Nel K1 maschile junior ottavo Leonardo Grimandi in 90.89 e dodicesimo Valentin Luther in 135.84, mentre l’oro va allo spagnolo Miquel Trave in 85.70, davanti ai cechi Tomas Zima, argento in 86.49, e Jan Barta, bronzo in 86.75. Fuori in semifinale Jakob Luther, 25° con 142.17.

Nel C1 femminile junior vanno fuori in semifinale Marta Bertoncelli, 17ma in 166.27 ed Elena Borghi, 18ma in 168.55. Oro e titolo continentale alla russa Daria Shaidurova in 112.53, argento alla slovacca Sona Stanovska in 112.96, bronzo alla ceca Gabriela Satkova in 114.36.

Nel K1 maschile under 23 titolo e gradino più alto del podio per l’iberico David Llorente, primo in 84.17, davanti allo slovacco Jakub Grigar, secondo in 85.74, ed al tedesco Lukas Stahl, terzo in 85.77. Ottavo Davide Ghisetti in 90.17, 13° Marcello Beda in 138.39. Fuori in semifinale Jakob Weger, 24° in 97.60.

Nel C1 femminile under 23, senza italiane in gara, medaglia d’oro continentale alla slovacca Monika Skachova in 102.56, davanti alla ceca Tereza Fiserova, argento in 105.59. Medaglia di bronzo alla transalpina Margaux Henry, terza in 111.40.

In scena anche due gare che non assegnavano medaglie: nel C2 maschile under 23 i russi Nikolai Shkliaruk ed Igor Mikhailov chiudono primi in 103.65, davanti ai cechi Albert Kaspar e Vojtech Mruzek, secondi in 166.48, ed ai connazionali Pavel Kotov e Sergei Komkov, terzi in 211.89.

Altra gara senza allori quella del C2 misto under 23, nella quale completano il percorso soltanto i nostri Marcello Semenza e Francesca Malaguti, che chiudono in 232.35. Non partono infatti i due equipaggi transalpini iscritti, ovvero quelli formati da Lucie Prioux e Benjamin Jacon, e da Doriane Delassus e Jules Bernardet.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it