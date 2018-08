Torino-Roma, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Domenica 19 agosto (ore 18.00) si giocherà Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Inizia il campionato e i giallorossi sono subito chiamati a una trasferta impegnativa sul campo dei granata, desiderosi di incominciare bene di fronte al proprio pubblico. La formazione di Eusebio Di Francesco, che lo scorso anno concluse al terzo posto e disputò anche la semifinale di Champions League, quest’anno è più ambiziosa che mai e punta a fare benissimo ma iniziare il cammino nel miglior modo è davvero fondamentale per tutto il gruppo.

Si preannuncia una partita altamente spettacolare e avvincente dove può succedere di tutto. In una domenica di estate, nel pieno delle ferie e in orario tardo pomeridiano, ci sarà davvero da divertirsi allo Stadio Olimpico con il Torino che sogna una grande impresa

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Torino-Roma , match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

18.00 Torino-Roma

TORINO-ROMA : COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti. All.: Mazzarri

ROMA (4-3-3): Olsen: Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pastore, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko; Eh Shaarawy. All.: Di Francesco













Foto: bestino / Shutterstock.com