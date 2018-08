Tiro con l’arco, Europei 2018: Sergio Pagni vola in finale nel compound! Battuto in semifinale Federico Pagnoni, che lotterà per il bronzo

Dopo la grande prestazione nelle gare a squadre, l’Italia si giocherà l’oro anche nell’individuale agli Europei di tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Sergio Pagni vola in finale nel compound, in cui domenica sfiderà il russo Anton Bulaev per conquistare il secondo titolo europeo outdoor della carriera. Il 39enne toscano ha vinto in semifinale il derby azzurro con Federico Pagnoni, che lotterà per la medaglia di bronzo. Sfuma invece il sogno di podio nell’arco olimpico, con Mauro Nespoli che si arrende ai quarti di finale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della mattinata.

Partiamo dal compound maschile, in cui Pagni ha fatto valere tutta la sua esperienza nei momenti chiave dei match, riuscendo a raggiungere l’atto conclusivo di questo Europeo. Il veterano azzurro, qualificato di diritto ai sedicesimi, ha superato allo shoot off prima il turco Demir Elmaagacli (148-148, X-9) e poi il connazionale Evren Cagiran (147-147, 10-9). Ai quarti Pagni ha poi cambiato ritmo, superando 147-145 il russo Alexander Dambaev ed entrando così nella zona medaglie. In semifinale Pagni ha avuto la meglio in una sfida equilibratissima con Pagnoni. Il toscano ha aperto con una freccia di vantaggio (30-29) e l’ha sempre mantenuta, vista la perfetta parità degli altri quattro set, vincendo così con il punteggio complessivo di 146-145.

Pagnoni approda quindi alla finale per il bronzo, in cui affronterà il francese Pierre-Julien Deloche. Il cammino del 30enne azzurro, dopo i primi incontri di ieri, è ripartito oggi con la vittoria 147-145 con l’austriaco Michael Matzner, seguita da quella con il tedesco Marcel Trachsel per 149-147. Ai quarti Pagnoni è stato lucido nel momento decisivo e ha battuto allo shoot off il finlandese Mikko Juutilainen (145-145, X-8). Viene invece eliminato ai sedicesimi Elia Fregnan battuto 147-146 da Bulaev.

Nell’arco olimpico, Nespoli, dopo un buon torneo, viene eliminato ai quarti di finale dal moldavo Dan Olaru allo shoot off (9-7). In precedenza il 30enne di Voghera aveva superato agevolmente il bielorusso Alexander Liahushev 7-3 e poi il tedesco Florian Kahllund 6-2. Fuori invece ai sedicesimi Marco Galiazzo, battuto dopo tre frecce di spareggio dal turco Mete Gazoz (X-X, 9-9, 10-9). La finale sarà tra Olaru e l’olandese Steve Wijler, mentre si giocheranno il bronzo il francese Jean-Charles Valladont e l’ucraino Heorhiy Ivanytskyy.

In campo femminile la migliore azzurra è Tatiana Andreoli, che si ferma agli ottavi. La giovane azzurra dopo aver superato allo shoot off (9*-9) la georgiana Kristine Esebua è stata sconfitta 6-2 dalla russa Inna Stepanova. Stop invece ai sedicesimi per Lucilla Boari e Vanessa Landi, superate rispettivamente dalla russa Anna Balsukova allo shoot off (9*-9) e dall’ucraina Anastasia Pavlova 6-4. La finale per l’oro sarà tra la danese Maja Jager e la turca Yasemin Anagoz, mentre quella per il bronzo tra la francese Melanie Gaubil e l’altra turca Gulnaz Coskun.

Infine nel compound esce agli ottavi Anastasia Anastasio, che dopo la netta vittoria 148-137 con la greca Anastasia Tsakiri, viene sconfitta dalla turca Yesim Bostan 145-143. Fuori ai sedicesimi invece Marcella Tonioli, 142-143 con la ceca Martina Zikmundova, e Irene Franchini, 141-143 con la lettone Julia Oleksejenko. Lotteranno per l’oro Bostan e la spagnola Andrea Marcos, mentre per il bronzo la danese Tanja Jensen e la francese Sophie Dodemont.

Foto: Fitarco