Tiro con l’arco, Europei 2018: Mauro Nespoli 5° nel ranking round, molto bene anche il compound con Sergio Pagni 3° e Marcella Tonioli seconda

Sono cominciati questa mattina i Campionati Europei 2018 di tiro con l’arco di Legnica (Polonia) con le 72 frecce del ranking round sia dell’arco olimpico che del compound. Ottima partenza per l’Italia soprattutto con Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli nell’olimpico e con Sergio Pagni e l’intera squadra femminile nel compound.

ARCO OLIMPICO FEMMINILE:

In mattinata sono andate in scena le qualificazioni dell’arco olimpico femminile con una buona prova da parte delle tre azzurre impegnate che consente loro di accedere direttamente ai ventiquattresimi di finale del tabellone individuale. La migliore delle nostre portacolori è stata Tatiana Andreoli con un 12° posto ottenuto grazie ad un’ottima seconda parte di gara che le ha permesso di totalizzare 648 punti. La 19enne nativa di Venaria Reale attende al secondo turno la vincente della sfida tra la lettone Rjabkova e l’austriaca Riess. Vanessa Landi ha chiuso in 18esima piazza (638 punti) ed affronterà la svedese Larsson o la moldava Gatco, mentre Boari è 27esima in qualifica e sfiderà una tra la lituana Abramaityte o l’olandese Deden. In testa alla classifica si sono attestate le tedesche Lisa Unruh e Elena Richter (665 per entrambe) davanti alla turca Yasemin Anagoz, terza con 662. I punteggi ottenuti dalle tre componenti della nostra selezione valgono la quinta posizione nella qualifica della gara a squadre, un piazzamento sufficiente per accedere direttamente agli ottavi di finale, dove l’Italia affronterà la vincente di Azerbaijan-Bielorussia.

ARCO OLIMPICO MASCHILE:

La stella azzurra Mauro Nespoli risponde presente all’appello e si classifica in quinta posizione al termine del ranking round con 675 punti, staccato 11 lunghezze dal leader turco Mete Gazoz (686) ma a ridosso del transalpino Thomas Chirault (678). Il nativo di Voghera accede così direttamente al terzo turno (sedicesimi di finale), in cui incontrerà uno tra Liahushev (Bielorussia), Larsson (Svezia), Forlani (San Marino) e Prilepov (Bielorussia). Gli altri due italiani sono invece costretti a partire dal primo turno il loro percorso nel tabellone europeo, infatti David Pasqualucci è 20° (659) e sfiderà l’estone Kaasik mentre Marco Galiazzo chiude in 33esima posizione (652) ed affronterà l’armeno Hazarumyan. Il terzetto tricolore si piazza quarto nella qualifica della prova a squadre maschile (1986 punti) e passa direttamente agli ottavi, in cui tirerà contro Bielorussia o Svezia.

COMPOUND FEMMINILE:

Le arciere azzurre del compound hanno brillato nelle 72 frecce di qualifica e si sono inserite tutte nella top10 assoluta, qualificandosi direttamente ai sedicesimi di finale del tabellone individuale. Jessica Tonioli è stata la migliore delle nostre portacolori, totalizzando ben 700 punti e chiudendo in seconda piazza alle spalle della danese Tanja Jensen (702). L’azzurra sfiderà al secondo turno la vincente di Puusepp-Zikmundova. Un bye che riescono a guadagnarsi anche Irene Franchini e Anastasia Anastasio, rispettivamente sesta (696) e decima (691) con una sessione di qualifica molto costante. Franchini aspetta la vincente tra l’estone Paas Meeri-Marita e la lettone Julia Oleksejenko, mentre Anastasio incontrerà una tra Sargeant (Gran Bretagna) e Tsakiri (Grecia). L’eccezionale prova odierna ha portato le ragazze in testa alla classifica valida come qualifica per la gara a squadre con 2087 punti, passando così ai quarti di finale del tabellone in cui incroceranno Spagna o Estonia.

COMPOUND MASCHILE:

Eccellente prestazione di Sergio Pagni che ha terminato le qualifiche in terza posizione con 703 punti alle spalle dei soli Mike Schloesser (Olanda, 706) e Martin Damsbo (Danimarca, 704). L’arciere azzurro si è così qualificato direttamente al secondo turno del tabellone ad eliminazione diretta dove sfiderà uno tra il norvegese Aamas e l’irlandese Shravin. Ottima prova anche da parte di Federico Pagnoni che termina le 72 frecce di ranking round con 700 punti al decimo posto e domani incontrerà al secondo turno il vincente di Ressar-Alves. Comincerà dal primo turno l’avventura di Elia Fregnan nel tabellone a eliminazione diretta a causa del 36esimo punteggio ottenuto in qualifica (690), domani affronterà il greco Andreas Koukouzelis. La qualifica della prova a squadre maschile è stata molto positiva, infatti gli azzurri hanno ottenuto il terzo punteggio totale (2093) alle spalle di Croazia (2099) e Francia (2094), perciò passano direttamente agli ottavi contro la vincente di Spagna-Repubblica Ceca.

GARA A SQUADRE MISTA:

Nella gara mista dell’arco olimpico la coppia composta da Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli ottiene il quinto punteggio totale (1323), qualificandosi per gli ottavi di finale dove incontrerà una tra Austria e Ucraina. Grandissima qualifica per il team del compound formato da Marcella Tonioli e Sergio Pagni che totalizza 1403 punti e rimane alle spalle solo dei danesi (1406). Gli azzurri ricevono un bye e accedono agli ottavi dove affronteranno Estonia o Polonia.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: World Archery